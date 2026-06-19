Doznajemo: Hrvatska bi protiv Paname trebala istrčati u ovom sastavu, trojica vatrenih sele na klupu

Eksperiment je, barem zasad, gotov. Hrvatska se nakon pokušaja s formacijom 3-4-2-1 protiv Engleske ipak vraća na sustav u kojem se 'udomaćila' na svjetskim prvenstvima: 4-2-3-1. Izbornik Zlatko Dalić to je jasno potvrdio na konferenciji za medije u Alexandriji dan nakon poraza od Engleske, a to je i najavljivao mjesecima.

Najvažniji start u karijeri

– Najavio sam da ćemo se vratiti našem sustavu. Sada neću kalkulirati. Sve što smo Hrvatska i ja napravili tijekom mojega mandata ostvarili smo u sustavima 4-3-3 i 4-2-3-1.

Izbornik ovu promjenu ne radi zbog nezadovoljstva samim korištenjem sustava, nego zato što je u stožeru procijenjeno da se idućem protivniku u skupini, Panami, upravo tako može najbolje suprotstaviti. Dalić je na istoj presici govorio o tome da protiv Engleza nije bilo problema u kontekstu sustava.

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– Problem nije bio u sustavu, problem je bio u našoj koncentraciji – poentirao je Dalić.

Budući da ćemo protiv Paname vrlo vjerojatno mi biti ti koji će imati pregršt inicijative, ne čudi što se momčad prilično mijenja. Jedna od tih promjena već je potvrđena. Umjesto Petra Muse, koji je svoju priliku sjajno iskoristio u svojem Dallasu, izbornik je poručio da će protiv Paname od prve minute zaigrati Ante Budimir. Na nekim preostalim pozicijama također nema dilema. Dominik Livaković je neprikosnoven na vratima, Joško Gvardiol i Josip Stanišić zacementirani su na bekovskim pozicijama, a Ivan Perišić na lijevom krilu.

Više se ne može reći ni da je Luka Modrić siguran starter, s obzirom na to da je izbornik najavio mogućnost njegova, kao i Kovačićeva, povremenog odmora tijekom turnira. Zbog toga se može očekivati da neće krenuti s dvojicom igrača koji još nisu na sto posto. Luka bi ipak trebao biti u prvih 11 protiv Paname, a društvo u veznom redu trebao bi mu praviti Petar Sučić, koji je protiv Engleske odradio ogroman dio posla te se nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača, kako u presingu tako i u igri s loptom.

Priliku na poziciji 'desetke' vrlo bi izgledno trebao dobiti još jedan nogometaš koji se protiv Engleske pokazao u dobrom svjetlu, a to je Martin Baturina. Nemojmo zaboraviti da se prije šest mjeseci vodila rasprava o tome hoće li Martin uopće biti na popisu za Svjetsko prvenstvo, a sada je gotovo neupitni starter.

Najviše dvojbi moglo bi biti oko pozicije desnog krila, s kojom Hrvatska ima problema praktički cijeli Dalićev mandat. Izbornik je ondje najčešće koristio igrače iz sredine terena, koji su se prilagođavali toj neuobičajenoj ulozi, poput Andreja Kramarića, Marija Pašalića i Nikole Vlašića. I većinom odrade svoj posao koliko je to moguće, no te opcije nisu ni približno atraktivne kao pravo, klasično desno krilo. Ako je Petar Musa kao MLS igrač pokazao da može biti koristan i na ovoj razini, priliku da se dokaže svakako zaslužuje Marco Pašalić. On je 16 puta nastupio za Hrvatsku, a još nikada nije bio starter u nekoj važnoj natjecateljskoj utakmici (ne računamo utakmice protiv, recimo, Gibraltara). Budući da je u svakom od svojih 16 nastupa za reprezentaciju unosio živost u igru te suparnike dovodio u probleme, utakmica protiv Paname čini se kao idealna prilika da Marco pokaže što zna.

Vušković nije za 4-2-3-1

I na kraju dolazimo do pozicije u kojoj će se događati promjene, ali više zbog samog sustava igre, a riječ je o poziciji stopera. Mladi 19-godišnji Luka Vušković bi u susretu s Panamom vrlo lako mogao nestati iz prve postave jer Zlatko Dalić ga vidi gotovo isključivo kao centralnog stopera u sustavu s trojicom u zadnjoj liniji, koji se prema izbornikovim riječima donekle i igrao zbog Vuškovića. Tako će dvoboj s Panamom 'iznijeti' dva stopera koja su u kvalifikacijama za ovaj SP odigrali najviše minuta za hrvatsku reprezentaciju, a to su Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car. Za igrača poput Vuškovića to ni na koji način neće biti demotivirajuće, jer je već sada, sa samo 19 godina, iznimno čvrst u glavi.

Da rezimiramo; postava za Panamu trebala bi izgledati ovako: Livaković – Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, P. Sučić – Marco Pašalić, Baturina, Perišić – Budimir.