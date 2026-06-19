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Valentina Wiesner
Autor
Valentina Wiesner

Tko je pobijedio na Bliskom istoku? Samo mrtvi vide kraj rata. A pobjednik je uvijek onaj tko preživi

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Stringer/REUTERS
19.06.2026. u 09:24

Malo je preuranjeno memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana proglasiti krajem rata. Čak i Trump izjavljuje da rođendanski memorandum "nije konačan sporazum i da bi se vojna opcija mogla vratiti na stol ako procijeni da Iran ne poštuje dogovor".

Nije ovaj na Bliskom istoku prvi rat u kojem obje strane proglašavaju pobjedu. Pobjeđuju već nekoliko godina i Rusija i Ukrajina, prije Drugog svjetskog rata pobjeđivali su i Sovjeti i Finska, kao i Napoleon i Rusija kod Borodina, Iran i Irak 1980-ih, a nešto ranije i Izrael i arapska koalicija u Jomkipurskom ratu. Svaka je od tih pobjeda bila Pirova, kao što je uostalom svaki rat zapravo zločin prema humanosti, bez obzira na to koliko je potreban ili opravdan, u tome se apsolutno slažem s Hemingwayem.

Malo je preuranjeno memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana proglasiti krajem rata. Čak i Trump izjavljuje da rođendanski memorandum "nije konačan sporazum i da bi se vojna opcija mogla vratiti na stol ako procijeni da Iran ne poštuje dogovor". A kad je to Iran poštivao dogovor?! Preuranjeno je zato za zaključke tko je pobjednik, makar i relativni. Ali moglo bi se detektirati tko kako stoji u odnosu na početak izravnog sukoba s Iranom. Jer neizravni, barem za Izrael, ne traje ovih stotinjak zadnjih dana, ne traje ni od 7. listopada 2023., ni od travnja 2024., nego dugi niz godina napada Hezbollaha preko Libanona i terorističkih napada ostalih iranskih proxyja. Za njih je ovaj rat egzistencijalni i pobjeda se ne mjeri brojem uništenih ciljeva i smaknutih ajatolaha, nego isključivo time je li dugoročno povećana sigurnost države.

Ključne riječi
Donalda Trump Iran rat na Bliskom istoku

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