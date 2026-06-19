Ukrajinski ministar oštro spustio Putinu nakon nezapamćenog udara: 'Počinio je povijesnu pogrešku'

Eksplozije su odjeknule, a golemi tamni oblak dima nadvio se nad glavni grad Rusije nakon masovnog ukrajinskog napada u četvrtak. Kijev je udarom na Moskvu odgovorio na prošlotjedne ruske napade, a pogođena je i važna rafinerija koja godišnje prerađuje više od 12 milijuna tona nafte. Dok su mnogi propitkivali sposobnost Rusije da brani svoj glavni grad, Ukrajinci su zadovoljno isticali svoje dalekometne sposobnosti.

Tako je, primjerice, ukrajinski čelnik Volodimir Zelenski istaknuo da su njihove "dalekometne sankcije" pogodile rafineriju drugi put u jednome tjednu. "Ovo je potpuno opravdan odgovor na ruske napade na naše gradove i zajednice te još jedan važan rezultat rada naših ratnika protiv objekata koji održavaju ruski ratni stroj", istaknuo je Zelenski te zahvalio obrambenim i sigurnosnim snagama na usklađenim naporima. "Posljednjih dana svi naši partneri primjećuju preciznost i učinkovitost naših udara srednjeg dometa i dalekometnih sankcija. Vrijeme je da rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji", ustvrdio je.

Danas se oštrom porukom prema ruskom čelniku Vladimiru Putinu javio Andrii Sybiha‎, ukrajinski ministar vanjskih poslova. On je, između ostaloga, naglasio kako Ukrajinci napadaju Rusiju svojim oružjem. "Ukrajina ne napada samo Rusiju. Ona to čini ukrajinskim oružjem. Putinova propaganda je Rusima oduvijek govorila da se bore protiv cijelog 'kolektivnog Zapada', a ne samo protiv Ukrajine. To je trebalo prikriti Putinovo poniženje i objasniti zašto ovaj rat traje duže od Prvog svjetskog rata - rat protiv zemlje za koju je rekao da ne postoji i koja je trebala propasti prije više godina. No sada je posebno znakovito da se svih 100 posto dalekometnih udara na Moskvu i druge ruske regije izvodi ukrajinskim oružjem. Ruskoj propagandi bit će vrlo teško uklopiti ovo u svoje laži", istaknuo je.

Uz to, Sybiha je istaknuo kako će Putinu i Rusiji situacija biti sve gora, ako se rat u Ukrajini još nastavi. "Putin nije samo pogrešno procijenio kada je napao Ukrajinu. On je počinio povijesnu pogrešku. Sa svakim mjesecom u kojem odbija prihvatiti to i okončati ovaj rat, stvari će njemu i njegovom režimu biti samo gore. U bilo kojem trenutku Putin ima izlaz. Samo treba narediti svojim okupacijskim snagama da prekinu vatru i zaustave rat", poručio je ukrajinski ministar vanjskih poslova.