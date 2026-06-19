Dalić najavio velike promjene za iduću utakmicu Hrvatske, a Džeko izravno prozvao Barbareza?

Ukoliko ste sinoć ranije zaspali propustili ste dosta zanimljivih stvari na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Izbornik Zlatko Dalić najavio je velike promjene uoči idućeg ogleda vatrenih protiv Paname. Dalić je na presici koja je počela u 23 sata po našem vremenu otkrio da će utakmice protiv Paname i Gane igrati s dobro poznatim sustavom s četiri igrača u obrani, a najavio da će mijenjati i u napadu.

Petar Musa dobio je priliku protiv Engleske, no Ante Budimir bit će starter protiv Paname.

- Musa je zabio i iskoristio minute. Dobio je prednost ispred Budimira zbog igre u obrani. Protiv Paname koristit ćemo Budimira - rekao je Dalić na presici.

Susjedna Bosna i Hercegovina doživjela je težak poraz od Švicarske (1:4), a nakon utakmice vidno nezadovoljan bio je kapetan Edin Džeko.

- Rezultat je sigurno previsok, težak poraz na kraju. Nismo izdržali posljednjih 20 minuta. Primili smo golove naivno, ovo je natjecanje u kojem ne smiješ podcijeniti nijednu loptu. Kod vodstva Švicarske 1:0, nakon što smo ostali s igračem manje, trebali smo se više zatvoriti i razmišljati o tome kako ne primiti još jedan gol, a naprijed pokušati iskoristiti jednu ili dvije prilike - rekao je napadač zmajeva što su mnogi protumačili kao direktnu prozivku na taktiku Sergeja Barbareza.

Kanadska nogometna reprezentacija ostvarila je uvjerljivu pobjedu u drugom kolu skupine B Svjetskog prvenstva protiv Katara, no slavlje "Javorovih listova" 6:0 u Los Angelesu palo je u drugi plan zbog stravične ozljede veznjaka Ismaëla Konéa. U trenucima dok je Kanada suvereno koračala prema pobjedi, susret je prekinut početkom drugog poluvremena nakon brutalnog starta Assima Madiba. Kanadski reprezentativac ostao je ležati na travnjaku uz bolne grimase, a situacija je izgledala toliko ozbiljno da su se njegovi suigrači odmah okupili oko njega kako bi mu zaklonili pogled od gledatelja dok mu je liječnička služba pružala pomoć.

Koné je na kraju iznesen na nosilima, a s terena je navijače pozdravio s fiksiranom lijevom nogom. Odmah je prevezen u bolnicu gdje su potvrđene najcrnje slutnje: dvostruki prijelom potkoljenice. Slomljene su i tibija i fibula, što za 24-godišnjeg kanadskog veznjaka znači kraj Svjetskog prvenstva.