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ODUZELA MU PREDNOST

Policija objavila detalje nesreće kod Osijeka u kojoj je poginuo motociklist, uhićena žena

Šibenik: Prometna nesre?a na Jadranskoj magistrali u kojoj su sudjelovali motor i automobil
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Autor
Karolina Lubina
19.06.2026.
u 15:36

Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji te je prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz oduzela prednost motociklistu

Policija je objavila detalje teške prometne nesreće koja se dogodila jučer u osječkom prigradskom naselju Tenja oko 19.05 sati, a u kojoj je 60-godišnji vozač motocikla smrtno stradao.
 
Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji te je prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz oduzela prednost motociklistu, koji je udario u prednji dio automobila. Motociklom je upravljao 60-godišnjak koji je na mjestu nesreće preminuo. Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu, izvijestila je policija. 
 
Tijekom obavljanja očevida od 19.48 do 21.30 sati promet je bio zatvoren za sav promet, a koji se odvijao obilaznim cestovnim pravcima. Tijelo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu, biti obavljena obdukcija.
 
Tridesetšestogodišnja vozačica je uhićena te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo "Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu" biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.
Ključne riječi
motociklist tenja prometna nesreća

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