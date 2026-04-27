Napao jednog člana obitelji, ozlijedio drugog, zapalio im automobil...

Za pokušaj nanošenja teške ozlijede, za nanošenje teške ozlijede iz nehaja te za oštećenje tuđe stvari optužen je 25-godišnjak protiv kojeg je optužnicu podiglo ODO Koprivnica. Tereti ga se da je početkom listopada 2025. na području Koprivničko-križevačke županije, htio teško ozlijediti 28-godišnjeg člana obitelji prema kojem je zamahnuo nekim oštrim drvenim predmetom.

Dok ga je napadao vidio je da mu se približava 51-godišnja članica obitelji. Napadnuti 28-godišnjak je izmaknuo glavu pa je 25-godišnjak oštrim drvenim predmetom u glavu pogodio 51-godišnjakinju te ju je teško ozlijedio. I nakon svega toga je još benzinom polio automobil člana obitelji kojeg je i zapalio.