Thompson objavio datum koncerta u Vukovaru: 'Stavite milijun karata u prodaju odmah'

Glazbenik Marko Perković Thompson potvrdio je koncert u Vukovaru ovog ljeta. Službena objava datuma koncerta izazvala je euforiju na društvenim mrežama. - Vidimo se u Vukovaru! Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert - stoji na službenom Facebook profilu pjevača.

Objava je pokrenula lavinu komentara i predviđanja o spektaklu koji bi mogao nadmašiti prijašnje legendarne koncerte. - "Auuu gorit će nebo i zemlja!", "Stavite milijun karata u prodaju odmah. I to je malo..", "Neka bude milijun sada" - samo su neki od komentara na objavu.

Prema prethodnim najavama iz tima Marka Perkovića Thompsona, koncert je zamišljen kao veliki humanitarni događaj s porukom zajedništva. Cilj je prikupiti pomoć za najpotrebitije, a iz gradske vlasti ističe se kako posjetitelje očekuje atmosfera isključivo u duhu domoljublja.

Thompson najavio novi veliki glazbeni spektakl! Evo gdje će nastupiti