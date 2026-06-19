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NOVI VELIKI KONCERT

Thompson objavio datum koncerta u Vukovaru: 'Stavite milijun karata u prodaju odmah'

Sisak: Humanitarni koncert Hrvatska za Život
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 19:43

Najava humanitarnog spektakla u Vukovaru izazvala je oduševljenje Thompsonovih obožavatelja

Glazbenik Marko Perković Thompson potvrdio je koncert u Vukovaru ovog ljeta. Službena objava datuma koncerta izazvala je euforiju na društvenim mrežama.  - Vidimo se u Vukovaru! Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert - stoji na službenom Facebook profilu pjevača.

Objava je pokrenula lavinu komentara i predviđanja o spektaklu koji bi mogao nadmašiti prijašnje legendarne koncerte. - "Auuu gorit će nebo i zemlja!", "Stavite milijun karata u prodaju odmah. I to je malo..", "Neka bude milijun sada" - samo su neki od komentara na objavu.

Prema prethodnim najavama iz tima Marka Perkovića Thompsona, koncert je zamišljen kao veliki humanitarni događaj s porukom zajedništva. Cilj je prikupiti pomoć za najpotrebitije, a iz gradske vlasti ističe se kako posjetitelje očekuje atmosfera isključivo u duhu domoljublja.

Thompson najavio novi veliki glazbeni spektakl! Evo gdje će nastupiti
Sisak: Humanitarni koncert Hrvatska za Život
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Ključne riječi
Vukovar koncert Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 7

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GE
Gegur
20:14 19.06.2026.

Koncert je humanitaran

PA
pantigana
20:04 19.06.2026.

Pa da su kresovi na isti datum kao ovaj dernek, gdje se slavi poražena strana drugog svjetskog rata, sigurno bi išli na kresove gdje se odaje počast pobjednicima iz drugog svjetskog rata koji su i omogućili da danas ovaj organizira derneke po cijeloj Hrvatskoj.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
20:17 19.06.2026.

Prodo je on 150.000 karata za koncert u Sinju, pa ljudi nisu mogli prići zbog gužve.

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