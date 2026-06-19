Meloni odgovorila Trumpu: 'Zapamti ovo...'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni žestoko je odgovorila američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon njegovih tvrdnji da ga je na summitu G7 molila za zajedničku fotografiju. Meloni je u videoobraćanju poručila da je bila „zaprepaštena“ njegovim izjavama te ih nazvala „potpuno izmišljenima“. „Ni Italija ni ja nikada ne molimo“, istaknula je, prenosi Daily Mail.

Talijanska čelnica pritom je kritizirala Trumpov odnos prema saveznicima, tvrdeći da prema njima pokazuje manje odlučnosti nego prema protivnicima Zapada. „Razočaravajuće je što istu odlučnost ne pokazuje prema neprijateljima Zapada i Sjedinjenih Država, čije čelnike često tretira s puno većom popustljivošću“, rekla je.

Sukob je izbio samo nekoliko dana nakon summita u Francuskoj, gdje se činilo da su Meloni i Trump, unatoč ranijim nesuglasicama, ponovno poboljšali odnose. Snimke su pokazivale njihov razgovor, no Trump je kasnije rekao da je fotografiju prihvatio jer mu je bilo „žao“ talijanske premijerke, javlja Daily Mail.

Meloni, nekada jedna od najglasnijih Trumpovih europskih podupirateljica, posljednjih je mjeseci ipak počela javno kritizirati neke njegove poteze. Zbog Trumpovih komentara talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je planirani posjet SAD-u, poručivši da su njegove riječi uvrijedile cijelu Italiju.