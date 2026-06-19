Teška nesreća na Krku: Jedan poginuli u sudaru triju automobila

Teška prometna nesreća dogodila se na otoku Krku. Policija je objavila da je do nesreće došlo u petak na državnoj cesti DC102, nedaleko od skretanja za Njivice. U sudaru su sudjelovala tri osobna vozila, jedno hrvatskih registarskih oznaka te dva slovenskih. Prema prvim informacijama, jedna je osoba smrtno stradala. Još nije poznato stanje ostalih putnika. Promet se regulira i preusmjerava.
Na mjesto događaja odmah su upućene dežurne službe hitne pomoći, vatrogasci i policija.
Očevid je u tijeku.
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