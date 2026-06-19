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KOPAJU SE JARCI, POSTAVLJA ŽICA...

Kijev jača sjevernu granicu jer se boji da će Putin uvući Bjelorusiju u rat

Autor
Ivica Beti
19.06.2026.
u 18:31

Povećanje broja viđenja dronova dolazi paralelno s izvješćima da je Rusija izgradila pet novih baza dronova u blizini granice s Bjelorusijom kao dio svojih napora da iskoristi njezin zračni prostor za napad na Ukrajinu

"Mi ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo htjeli. Ali, ako gori Ukrajina, gorjet će i vaša Moskva." Objavio je to jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je naredio da se moskovska regija ponovno zasipa dronovima, odnosno "dalekometnim sankcijama", kako on naziva napade duboko unutar ruskog teritorija. "Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji", poručio je Zelenski uz objavu snimaka eksplozija u Moskvi. Ruske RIA Novosti izvijestile su da je napad na energetska postrojenja u Moskvi bio najveći u posljednje dvije godine. Iznad rafinerije Kapotno vidjeli su se gusti oblaci dima.

Ključne riječi
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Kijev Moskva granica Bjelorusija Ukrajina Rusija

Komentara 2

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KA
Karok
18:44 19.06.2026.

Lukašenko igra ulogu Kima prije ili kasnije.

RI
Rimljan
18:42 19.06.2026.

Joe Biden je rekao " Ukraine won this war " ( Ukraina je dobila ovaj rat ) ..... i zna stari lisac čija dogorijeva. Zoka Zorule priča suprotno. I njegova dogorijeva ....

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