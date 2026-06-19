Kijev jača sjevernu granicu jer se boji da će Putin uvući Bjelorusiju u rat

"Mi ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo htjeli. Ali, ako gori Ukrajina, gorjet će i vaša Moskva." Objavio je to jučer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nakon što je naredio da se moskovska regija ponovno zasipa dronovima, odnosno "dalekometnim sankcijama", kako on naziva napade duboko unutar ruskog teritorija. "Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji", poručio je Zelenski uz objavu snimaka eksplozija u Moskvi. Ruske RIA Novosti izvijestile su da je napad na energetska postrojenja u Moskvi bio najveći u posljednje dvije godine. Iznad rafinerije Kapotno vidjeli su se gusti oblaci dima.