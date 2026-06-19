Osuđeni roditelji koji su u dvorištu zakopali tijela dvije bebe

Slučaj koji je krajem 2024. godine šokirao Hrvatsku dobio je nepravomoćni sudski epilog. Roditelji dviju beba čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u naselju Ljubelj Kalnički, na području općine Ljubešćica u Varaždinskoj županiji, osuđeni su na po 17 godina zatvora. Tijela djece pronađena su u prosincu 2024. godine u dvorištu obiteljske kuće, nakon čega su roditelji uhićeni u Splitu i prevezeni u Varaždin, prema mjestu nadležnosti za kaznena djela za koja su se teretili. Treće dijete iz obitelji tada je zbrinuo Zavod za socijalnu skrb. Prema priopćenju DORH-a, Županijski sud u Varaždinu objavio je nepravomoćnu presudu kojom su 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za kaznena djela povrede djetetovih prava počinjena na štetu troje djece od srpnja 2020. do prosinca 2024., pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt. Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti.

"Županijski sud u Varaždinu je 19. lipnja 2026., nakon dovršene rasprave, objavio nepravomoćnu presudu po podignutoj optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu protiv dvoje hrvatskih državljana (1986. i 1990.) zbog počinjenja dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 4. uvezi stavka 2. Kaznenog zakona i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona.

Nepravomoćnom presudom su optuženi 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za počinjenje sva tri kaznena djela povrede djetetovih prava koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjenih u vremenu od srpnja 2020. do prosinca 2024., u mjestu kraj Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt, te je svakome izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od sedamnaest godina. Protiv oboje optuženika ujedno je produljen istražni zatvor", priopćio je DORH.