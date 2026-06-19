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NEPRAVOMOĆNA PRESUDA

Osuđeni roditelji koji su u dvorištu zakopali tijela dvije bebe

Ljubelj Kalnički: Dan nakon stravičnog otkrića otkrivaju se detalji nezapamćenog zločina
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
19.06.2026.
u 17:39

Sud je nepravomoćnom presudom 40-godišnjaka i 35-godišnjakinju proglasio krivima za sva tri kaznena djela koja su im optužnicom stavljena na teret

Slučaj koji je krajem 2024. godine šokirao Hrvatsku dobio je nepravomoćni sudski epilog. Roditelji dviju beba čija su tijela pronađena zakopana u dvorištu obiteljske kuće u naselju Ljubelj Kalnički, na području općine Ljubešćica u Varaždinskoj županiji, osuđeni su na po 17 godina zatvora. Tijela djece pronađena su u prosincu 2024. godine u dvorištu obiteljske kuće, nakon čega su roditelji uhićeni u Splitu i prevezeni u Varaždin, prema mjestu nadležnosti za kaznena djela za koja su se teretili. Treće dijete iz obitelji tada je zbrinuo Zavod za socijalnu skrb. Prema priopćenju DORH-a, Županijski sud u Varaždinu objavio je nepravomoćnu presudu kojom su 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za kaznena djela povrede djetetovih prava počinjena na štetu troje djece od srpnja 2020. do prosinca 2024., pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt. Priopćenje DORH-a prenosimo u cijelosti.

"Županijski sud u Varaždinu je 19. lipnja 2026., nakon dovršene rasprave, objavio nepravomoćnu presudu po podignutoj optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu protiv dvoje hrvatskih državljana (1986. i 1990.) zbog počinjenja dva kaznena djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 4. uvezi stavka 2. Kaznenog zakona i jednog kaznenog djela povrede djetetovih prava iz članka 177. stavka 2. Kaznenog zakona.

Nepravomoćnom presudom su optuženi 40-godišnjak i 35-godišnjakinja proglašeni krivima za počinjenje sva tri kaznena djela povrede djetetovih prava koja su im optužnicom stavljena na teret na štetu troje djece, počinjenih u vremenu od srpnja 2020. do prosinca 2024., u mjestu kraj Novog Marofa, pri čemu je u odnosu na dvoje djece prouzročena smrt, te je svakome izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od sedamnaest godina. Protiv oboje optuženika ujedno je produljen istražni zatvor", priopćio je DORH.

Ključne riječi
mrtve bebe roditelji bebe presuda DORH djeca

Komentara 2

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MA
majeltomoguce
18:00 19.06.2026.

Samo da potaknem razmisljanje - dalje ne idem... Da su to napravili samo par mjeseci prije ili godinu prije (ne znam dob beba) ne bi im nitko sudio i ne bi nitko nista znao posto nerodjena djeca nemaju dokumente. Dobro dosli u 20. i 21st, dobro dosli u moderni vijek!

PA
Pajdo
18:08 19.06.2026.

Zašto Nepravomoćno jer vam miriše više novaca

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