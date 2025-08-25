Stručnjaci traže hitne reforme, a kancelar Merz upozorava: 'Ovo više nije održivo'

Njemačka više ne može financirati svoj postojeći socijalni sustav. Troškovi za mirovine i njegu naglo rastu, zdravstveni sustav je pred kolapsom, a izdaci za građanski dohodak (Bürgergeld) izmiču kontroli. Kancelar Friedrich Merz jasno poručuje: – Socijalna država, kakvu danas imamo, više nije financijski održiva s obzirom na ekonomske mogućnosti zemlje. Unatoč upozorenju, Merz nije precizirao kako planira provesti reforme, osobito u suradnji s koalicijskim partnerom SPD-om. Stručnjaci predlažu konkretne mjere:

Njega i starije osobe: Profesor Bernd Raffelhüschen predlaže uvođenje karencijskih razdoblja u sustav skrbi, što znači da bi građani prvih šest mjeseci ili godinu dana morali sami snositi troškove njege, piše Fenix-magazin.

Zdravstveni sustav: Raffelhüschen također predlaže uvođenje fiksnog iznosa koji građani sami plaćaju – primjerice, 500 do 800 eura godišnje, nakon čega bi dio troškova bio subvencioniran. Udruženje poslodavaca traži povratak liječničke pristojbe.

Mirovine: Država ove godine pokriva manjak u mirovinskom sustavu s čak 121 milijardom eura. Ekonomska stručnjakinja prof. Veronika Grimm predlaže: povezivanje dobi za umirovljenje s očekivanim životnim vijekom, ukidanje mirovine sa 63 godine, te obustavu proširenja tzv. majčinske mirovine.

Građanski dohodak (Bürgergeld): Bürgergeld će državu 2025. koštati 42,6 milijardi eura. Raffelhüschen kritizira sustav kao “nepoticanje rada” i upozorava na nekontrolirane troškove migracija. Predlaže smanjenje novčanih naknada i uvođenje materijalnih beneficija za radno sposobne nezaposlene osobe. Grimm ističe da više migranata, posebice iz Ukrajine, mora biti uključeno u tržište rada, a ako to ne uspije, potrebne su oštrije sankcije ili obveze na društveno korisni rad.

Sustav raspodjele pomoći: Prof. Stefan Kooths predlaže da se svi socijalni transferi centraliziraju kroz poreznu upravu kako bi se izbjeglo “niveliranje poticaja za rad”, što je, prema njemu, trenutni problem sustava. Grimm upozorava: „Zadužujemo se, ali novac ne ide u investicije, nego u socijalne transfere. Ključne reforme se odgađaju jer SPD ne želi surađivati.“