VIDEO Iznervirani pakistanski premijer čekao Putina 40 minuta, pa poludio i uletio mu na sastanak s Erdoganom

Neočekivani rasplet situacije dogodio se na međunarodnom forumu u Turkmenistanu, održanom u petak, 12. prosinca, povodom 30. obljetnice stalne neutralnosti zemlje. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif trebao se sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, a čekao ga je u susjednoj sobi s ministrom vanjskih poslova Ishaqom Darom čak 40 minuta. Prema videu koji je podijelio RT India, Sharif je nakon čekanja ušetao usred zatvorenog sastanka između Putina i turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nakon što je njegov vlastiti, unaprijed dogovoreni bilateralni susret s ruskim čelnikom bio odgođen. Vidno nestrpljiv, nadao se da će ostvariti barem kratku interakciju s Putinom, piše ndtv.com. Navodi se da je napustio prostoriju otprilike deset minuta kasnije.

Waiting time video 📷 pic.twitter.com/xGTUCLOJJA — Globally Pop (@GloballyPop) December 12, 2025

Na X-u su se pojavile snimke ovih trenutaka, neke su naknadno izbrisane, a nanizali su se i brojni podrugljivi komentari na račun pakistanskog premijera, ali i kritike Putina jer je ruski vladar poznat po tome da voli sugovornike i goste ostaviti da čekaju na dogovoreni susret, čak i po nekoliko sati. Sam forum velika je stvar za Turkmenistan, čija službeno priznata trajna neutralnost koju je jednoglasno podržala Opća skupština UN-a 12. prosinca 1995., obvezuje zemlju da se drži izvan vojnih saveza, izbjegava sudjelovanje u sukobima osim u samoobrani i općenito zabranjuje strane vojne baze na svom tlu.