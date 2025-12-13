Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
NASTAVAK SUKOBA?

'Primirje' koje ne postoji? Kambodža tvrdi da Tajland bombardira unatoč Trumpovoj objavi

CAMBODIA-PURSAT-THAILAND-AIRSTRIKES-DAMAGES
Wu Changwei/XINHUA
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
13.12.2025.
u 07:11

Od ponedjeljka, Kambodža i Tajland ispaljuju rakete i topništvo na više točaka duž svoje sporne granice od 817 km, u nekim od najtežih borbi od petodnevnog sukoba u srpnju

Kambodža je izjavila da su tajlandske snage, uključujući borbene zrakoplove, nastavile napadati ciljeve preko njihove sporne granice u subotu ujutro, nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump tvrdio da je posredovao u prekidu vatre. "Tajlandske snage još nisu zaustavile bombardiranje i još uvijek nastavljaju bombardiranje", priopćilo je kambodžansko ministarstvo informiranja. Tajlandska vojska odgovorila je optužbama da Kambodža čini "opetovana kršenja međunarodnih pravila" ciljajući civilne lokacije i postavljajući mine.

Tajland i Kambodža dogovorili su se "o prekidu svake pucnjave" s početkom u petak, rekao je Trump nakon poziva s tajlandskim premijerom Anutinom Charnvirakulom i kambodžanskim premijerom Hunom Manetom u petak navečer. No, nijedan od čelnika nije spomenuo sporazum u izjavama nakon poziva, a Anutin je rekao da nije bilo prekida vatre. Na pitanje o Trumpovoj tvrdnji, tajlandsko ministarstvo vanjskih poslova uputilo je novinare na njegovu izjavu. U izjavi u subotu na Facebooku, Manet se osvrnuo na poziv s Trumpom i raniji razgovor s malezijskim čelnikom Anwarom Ibrahimom te rekao da Kambodža nastavlja tražiti mirno rješenje sporova u skladu s ranijim sporazumom potpisanim u malezijskoj prijestolnici Kuala Lumpuru u listopadu. Manet je rekao i da je savjetovao SAD-u i Maleziji da koriste svoje kapacitete prikupljanja obavještajnih podataka kako bi "provjerili koja je strana prva pucala" u najnovijem krugu borbi.

Od ponedjeljka, Kambodža i Tajland ispaljuju rakete i topništvo na više točaka duž svoje sporne granice od 817 km, u nekim od najtežih borbi od petodnevnog sukoba u srpnju.Trump je želio ponovno intervenirati kako bi spasio primirje, koje je prošireno u listopadu kada se sastao s tajlandskim i kambodžanskim premijerima u Maleziji. Dvije strane su se dogovorile o procesu povlačenja trupa i teškog naoružanja te oslobađanju 18 kambodžanskih ratnih zarobljenika. No, Tajland je prošli mjesec suspendirao taj sporazum nakon što je tajlandski vojnik osakaćen u najnovijem u nizu incidenata.
Ključne riječi
Trump SAD Tajland

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Joja
Joja
07:57 13.12.2025.

Narandzasti opet razocaran

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!