Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
POZADINA SUSRETA S MACRONOM I MERZOM

Turneja Andreja Plenkovića središtima moći u EU: Hrvatska nije pasivni promatrač nastajanja nove svjetske arhitekture

storyeditor/2025-12-12/PXL_BES_091225_143202463.jpg
Foto: Christian Liewig/Bestimage/BESTIMAGE
1/14
Autor
Sandra Veljković
13.12.2025.
u 06:56

Neke države ostaju ukopane u stara stajališta, a izravni susreti prilika su da se jasno prenesu nove poruke

Hrvatska s Francuskom i Njemačkom nema problematičnih točki – odnosi su više nego dobri, razgovara se na istoj formalnoj razini, a ne kao prije iz pozicije zemlje koja nešto očajnički treba ili traži, ali, naravno, svjesni da politička težina tih država nadmašuje ne samo Hrvatsku, već i ostale države EU.

Zato je i turneja Andreja Plenkovića i sastanak s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom te njemački kancelarom Friedrichom Merzom važna. Te su države, povijesno i sada, os EU, što je posebno naglašeno u ovom trenutku kad je SAD, puno jače nego za prvog mandata Donalda Trumpa, promijenio smjer prema EU i prešao granicu iz neutralnog stava u – u nekim pitanjima – čak aktivno remetilački faktor koji "buši" EU. Iako se čelnici zemalja EU redovito viđaju na europskim summitima, bilateralni razgovori daju mogućnost dubljeg ulaženja u teme i priliku za pojašnjavanje hrvatskih stavova i interesa. Sada se taj dio fokusirao na energetiku i posebno gospodarstvo, te konstantu hrvatske politike: BiH i jednakopravnost konstitutivnih naroda.

Kako Francuska i Njemačka, uz Ujedinjeno Kraljevstvo, čine tzv. skupinu E3 – koordinaciju između tri najveće europske sile, izvorno nastalu kako bi Europa imala jedinstven, dovoljno jak glas u situacijama u kojima kao cjelina ne može brzo reagirati, a sada su kanal za "tešku diplomaciju" oko Ukrajine i izravni sugovornici SAD-a – Hrvatska je htjela iz prve ruke, prije Nove godine, doznati što se zaista događa u pregovorima. Ta je skupina vrlo zatvorena i nerado dijeli detalje razgovora sa SAD-om i Ukrajinom. Da bi stvar bila zanimljivija, Ukrajina također ne dijeli informacije i tekstove prijedloga mirovnih planova, tako da ostale europske države nemaju potpuni uvid u to što se događa. No najvažnije jest to da je vanjska politika hrvatske Vlade u skladu s njihovom vanjskom politikom prema Ukrajini. Što je posebno zanimljivo, tu je dijalog zaista bio dvostran: oba strana čelnika aktivno su željeli čuti i pitali za mišljenje i stav Plenkovića, kao sada najdugovječnijeg europskog šefa države te kao šefa države koja je imala iskustvo kao Ukrajina, što je, na žalost Hrvatske, ali realno, jedinstven primjer u Europi.

Hrvatska, kao država kojoj je preostala jedan jedini cilj da se potpuno uklopi u najelitnije svjetske krugove, organizacije i zajednice, dobila je u izravnim razgovorima s čelnicima ovih stranih zemalja potvrdu da podržavaju njezin ulazak u OECD. Tako bi Hrvatska – ako sve i dalje bude išlo ovim smjerom – sljedeće godine, 35 godina od proglašavanja neovisnosti, prošla put kao ni jedna druga. Schengen i eurozonu je "odradila" u mahu i brže nego one koje su počele pregovore o tome ranije, i to nakon dugog zastoja – od kada je Plenković preuzeo vođenje Vlade.

No ovoga puta se u razgovorima apostrofirala jedna "mirnodopska" tema – ekonomija, koja prirodno dolazi nakon što su političke odrađene. Gospodarski forumi održani u obje zemlje daju priliku hrvatskim firmama da naprave iskorak i pojave se jače na europskom zajedničkom tržištu.

Ovakvi bilateralni razgovori jedinstvena su prilika da se izravno čelnicima stranih, ali jakih zemalja kažu i pojasne neki problemi, koji u kakofoniji poruka možda i prođu bez jasnog objašnjenja. Jedna od tih je i energetika, konkretno JANAF i odnosi s Mađarskom. Ta je država u zadnje vrijeme Hrvatsku etiketirala svakako: od toga da je nepouzdana partnerica za transfer nafte, preko tvrdnji da nema kapaciteta pa do optužbi da je ratni profiter, a sve s ciljem da nastavi kupovati rusku naftu. Sada su i Macron i Merz jasno čuli i razumjeli i hrvatsku stranu: da država ima kapacitete i opskrbu, da želi da se to jasno zna i da se ta pozicija uvaži.

Jednako važno bilo je izravno, na najvišoj razini, objasniti problem Bosne i Hercegovine. Neke države ostaju ukopane u stara stajališta, druge – kao Njemačka – imaju posebnu situaciju: u njoj djeluje jaka muslimanska scena, k tome i utjecajna, brojne nevladine organizacije, ali i ima unutarnju strukturi koja često bude prepreka prenošenju informacija na najvišu razinu – osobe zadužene za BiH ili regiju često ne razumiju nijanse ili, ako ih razumiju, ostaju u starom modusu razmišljanja. Hrvatska je tu šefu države, a da poruka ne bude filtrirana kroz sustav, poslala signal i argumentirala da "problem Komšić" i distorzija Daytona nije samo hrvatski problem – jer Hrvatska ima ustavnu obvezu brinuti za Hrvate u BiH – nego da efekt Komšić izaziva jako negativnu praksu gubitka povjerenja i djeluje kao otrovna pilula u odnosima između Bošnjaka i Hrvata i da neće pomoći nikome – ni BiH, ni Hrvatima, a ni međunarodnoj zajednici da se stabilizira stanje u toj zemlji.

Naposljetku, ali ne i najmanje važno, predavanja koja je premijer Plenković održao u tim zemljama u uglednim institucijama daju priliku i diplomatima, političarima i novinarima da čuju stavove o ključnim pitanjima: o posebnom uvidu koji ima kao netko tko dolazi iz države s iskustvom rata i kako se to preslikava na današnju novu i brzomijenjajuću geopolitičku arhitekturu, o tome kako je vrijeme komfora prošlo i kako strateška autonomija nije poput američkog izolacionizma, koji je Europu naglo gurnuo u novu paradigmu, nego je spoj energetske, sigurnosne, ekonomske i političke komponente i što po tom pitanju radi Hrvatska te kako je aktivna, a ne pasivna sudionica novih procesa.

Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'

Ključne riječi
Friedrich Merz Emmanuel Macron Europa Andrej Plenković

Komentara 4

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
07:19 13.12.2025.

Čovjek koji želi objasniti nijanse neodoljivo podsjeća na svog kolegu iz regije, iako je i on svjestan da trenutna postava igrača u Njemačkoj i Francuskoj nema svijetlu budućnost, kao i činjenice da je EU u susjednoj Bosni i Hercegovini samo fikus potreban za neke financijske transakcije. Jedina tema današnjih europskih čelnika s već vidljivim zaključkom jest kako motivirati većinski nerezidentne stanovnike današnje EU za korištenje u rješavanju istočnog pitanja.

Avatar Točka na i
Točka na i
08:06 13.12.2025.

i te kako nismo pasivni...daje pristaje za zadužuje za generacije budućih pokoljenja

NI
Ninica
07:18 13.12.2025.

Evo rijetko viđenog objektivnog članka u kojem se prenašaju činjenice bez osobnog političkog stava autora.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!