Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
U MJESTU GRUBAŠEVO

Policija se oglasila o velikom požaru kod Zaboka: 'Sve je pod nadzorom...'

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka u Zaboku
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/7
VL
Autor
Tatjana Miščančuk/Hina
13.12.2025.
u 06:41

O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka.

 U mjestu Gubaševo kod Zaboku u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi, rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorska u Zaboku."Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja", rekli su iz te Policijske uprave.

Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodni miris ili slično, ponovili su da za sada nemaju više detalja.  CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca, kao i izjavu gradonačelnice Zaboka Valentine Đurek okupljenim novinarima da je Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23,04 sati.

"Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka. Za sada se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.
Ključne riječi
CIAK požar Zabok

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
MenKa
07:17 13.12.2025.

Da je pod kontrolom, vlasnici bi bili bar u pritvoru

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!