Policija se oglasila o velikom požaru kod Zaboka: 'Sve je pod nadzorom...'

U mjestu Gubaševo kod Zaboku u petak navečer oko 23 sata izbio je požar u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni, kojeg gasi više vatrogasnih službi, rekli su Hini oko 1 sat u noći iz Policijske uprave krapinsko-zagorska u Zaboku."Vatrogasci gase požar i za sada ništa drugo ne možemo precizirati niti objaviti više detalja", rekli su iz te Policijske uprave.

Dodaju još da se požar vidi, da ga vatrogasci gase i da je "sve pod nadzorom", a na pitanje ima li puno dima i osjeti li se u zraku neugodni miris ili slično, ponovili su da za sada nemaju više detalja. CIAK u toj industrijskoj zoni ima hale i pogon za recikliranje akumulatora, a lokalni mediji prenose da je na terenu više od 60 vatrogasaca, kao i izjavu gradonačelnice Zaboka Valentine Đurek okupljenim novinarima da je Dobrovoljno vatrogasno društvo zaprimilo dojavu o požaru u tvornici CIAK u 23,04 sati.

"Požar još nije stavljen pod kontrolu i stanje izgleda vrlo ozbiljno, a i dalje se čuju detonacije. Uzrok požara zasad nije poznat. O mogućim rizicima za zdravlje građana čekaju se očitovanja nadležnih službi o kvaliteti zraka. Za sada se ne osjeća neugodan miris, no u suradnji sa službama poduzet će se sve kako bi građani bili sigurni, posebno stanovnici Pavlovca, Gubaševa i drugih naselja koja se naslanjaju na poduzetničku zonu", rekla je gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek za portal Zagorje International.