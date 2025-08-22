Naši Portali
REZOVI NA VIDIKU

Teška vremena pred Njemačkom, rupa u proračunu od 30 milijardi eura. Ministar traži značajne uštede

German Finance Minister Klingbeil presents budget for 2026
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
VL
Autor
Valerija Momčinović/Hina
22.08.2025.
u 13:56

Ministar financija predložio je postizanje ušteda od najmanje jedan posto savezne potrošnje u proračunu za 2027. putem pregleda zadataka i planiranja proračuna temeljenog na učinku i utjecaju.

 Njemački ministar financija Lars Klingbeil pozvao je ministarstva da izrade planove o značajnim uštedama kako bi se pokrio manjak u proračunu kojie premašuje 30 milijardi eura u 2027. godini, prema pismu u koje je Reuters u petak imao uvid. Njemačka vlada u srpnju je donijela prijedlog proračuna za 2026. godinu koji obuhvaća rekordna ulaganja i tri puta veće zaduživanje nego u ovoj godini, a cilj mu je jačanje infrastrukture i obrane. Klingbeil je, pak, u svom pismu upozorio da će fiskalni pritisci rasti od 2027. godine i pozvao je na "sveobuhvatni pregled zadataka i rashoda".

Strategija konsolidacije rashoda proračuna ministarstva financija temelji se na podupiranju gospodarskog rasta kroz rekordna javna ulaganja i poticaje za privatni kapital uz strukturne rezove. Ministar financija predložio je postizanje ušteda od najmanje jedan posto savezne potrošnje u proračunu za 2027. putem pregleda zadataka i planiranja proračuna temeljenog na učinku i utjecaju.

"Ne može se sve što se želi i financirati. Moramo postaviti jasne prioritete", stoji u pismu ministra. Ministarstvo financija sazvat će sastanak s državnim tajnicima početkom rujna kako bi razgovarali o koracima u pogledu proračuna za 2027. godinu i financijskog plana do 2030. godine.

Ključne riječi
proračun Njemačka

Komentara 2

Pogledaj Sve
V0
Vlaskoulicanec4.0
14:26 22.08.2025.

50 milijardi Njemačka daje direktno migrantima kroz "Bürgergeld", uz to još od nikoga točno izračunate troškove za zdravstveno osiguranje, troškove smještaja, ... . Sve ih lijepo vratiti od kuda su došli, i eto para...

FI
Filantrop
15:20 22.08.2025.

Ukinuti socijalnu skrb oni koji nisu njemački državljani i problem riješen

