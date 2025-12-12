Katastrofa kod Madrida: Više od stotinu roda uginulo u posljednja 24 sata

Španjolske vlasti otkrile su četiri slučaja izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica u regiji Madrida, gdje su šumari prikupili stotine uginulih roda tijekom proteklih nekoliko tjedana, uključujući više od stotinu u posljednja 24 sata. "Zasad nije pogođena nijedna komercijalna peradarska farma i ne postoji ozbiljan rizik za ljude", priopćila je u petak regionalna vlada Madrida. Dodala je da uklanja lešine koristeći biosigurnosne mjere kako bi spriječila daljnje širenje virusa. Vlast vjeruje da rode, ptice selice koje dolaze iz sjeverne Europe, prenose virus. U posljednje vrijeme su u 29 zemalja zabilježeni slučajevi izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica, podatak je Europske agencije za sigurnost hrane.

"Na temelju toga kako se epidemija ponaša u Španjolskoj i diljem Europe, ne postoji ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje jer nisu zabilježeni slučajevi prijenosa na ljude“, rekao je Miguel Higueras Ortega, voditelj šumarskih operacija u Madridu, u izjavi za novinsku agenciju Reuters. Visoko patogena ptičja gripa dovela je do usmrćivanja stotina milijuna uzgojenih ptica diljem svijeta posljednjih godina, poremetivši opskrbu hranom i povećavši cijene. Slučajevi kod ljudi i dalje su rijetki.