HAAG PRIHVATIO RUSKU PROTUOPTUŽBU

Trump nametnuo novi svjetski poredak: ‘poredak brutalne moći i unosnih poslova’

Autor
Zoran Vitas
12.12.2025.
u 22:01

Europa je naprosto nemoćna, ne pita je nitko ništa. “Amerikanci i Rusi prvo pregovaraju o cijeni mira, a tek onda se Ukrajincima dopušta sudjelovanje. Europa je uključena samo ako se Donald Trump, kada ga oni pozovu, zapravo javi na telefon

Međunarodni sud pravde u Haagu prihvatio je prijedlog kontratužbe Rusije protiv Ukrajine za genocid, Rusija u roku od dvije godine mora podastrijeti uvjerljive dokaze kako bi proces počeo. “Nalogom od 5. prosinca 2025., Međunarodni sud pravde utvrdio je da su protutužbe koje je podnijela Ruska Federacija u predmetu koji se odnosi na navode o genocidu prema Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida dopuštene kao takve i čine dio tekućeg postupka”, navodi se u obavijesti suda. U njoj se navodi i kratka povijest sporenja pred Haaškim sudom koja sadržava zapravo i dva različita viđenja rata u Ukrajini, odnosno njegova početka.

Ključne riječi
SAD Donald Trump

Komentara 2

KI
Kontra indoktriniran
22:57 12.12.2025.

Biste li vi na njegovom mjestu učinili išta drugo? Pa, država je bankrotirala. Pokušajte izbjeći njegove pogreške, do njih je došao kroz ratove.

DE
Dex
22:33 12.12.2025.

to što je prihvatio ne mora značiti da će se to i provesti a proruski novinari odnah sjaju od sreće

