Trump nametnuo novi svjetski poredak: ‘poredak brutalne moći i unosnih poslova’

Međunarodni sud pravde u Haagu prihvatio je prijedlog kontratužbe Rusije protiv Ukrajine za genocid, Rusija u roku od dvije godine mora podastrijeti uvjerljive dokaze kako bi proces počeo. “Nalogom od 5. prosinca 2025., Međunarodni sud pravde utvrdio je da su protutužbe koje je podnijela Ruska Federacija u predmetu koji se odnosi na navode o genocidu prema Konvenciji o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida dopuštene kao takve i čine dio tekućeg postupka”, navodi se u obavijesti suda. U njoj se navodi i kratka povijest sporenja pred Haaškim sudom koja sadržava zapravo i dva različita viđenja rata u Ukrajini, odnosno njegova početka.