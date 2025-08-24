Primala do 6.000 eura mjesečno, a nije odradila ni dana: Njemačka ministrica šokirana slučajem učiteljice

Jedna učiteljica iz Njemačke već 16 godina je na bolovanju, a cijelo to vrijeme prima punu plaću u visini između 5.051 i 6.174 eura mjesečno, piše Fenix magazin. Za sve te godine nije odradila ni jedan dan posla, a nitko u sustavu to nije primijetio. Slučaj sada postaje još skandalozniji jer su se pojavile nove sumnje.

Nakon završenog studija biologije i geografije, učiteljica iz Duisburga počela je 2003./2004. raditi u strukovnoj školi u Weselu. No već od kolovoza 2009. više nije predavala, stalno dostavljajući liječničke potvrde zbog navodnih psihičkih tegoba. Kad je 2015. u školu stigao novi ravnatelj, izjavio je da nikada nije ni čuo za nju, iako je ona redovno primala plaću. Tek devet godina kasnije, u proljeće 2024., slučaj je postao sumnjiv školskim vlastima pa je zatražena službena liječnička procjena.

Učiteljica je pokušala izbjeći pregled uz pomoć odvjetnika, no Upravni sud odbio je njezin zahtjev. Žalila se i na višoj instanci, ali je i Viši upravni sud NRW-a potvrdio da se mora podvrgnuti liječničkom pregledu. Ako se pokaže da je trajno nesposobna za rad, prestat će primati punu plaću te će imati pravo samo na smanjenu mirovinu. Javnost u Njemačkoj burno je reagirala. Glasnogovornica Bezirksregierung Düsseldorf poručila je da “intenzivno rade na razjašnjavanju slučaja”, dok je ministrica obrazovanja Dorothee Feller istaknula: “Za mene se otvara mnogo pitanja jer nikada nisam vidjela ovakav slučaj.”

U međuvremenu su se pojavile tvrdnje da učiteljica paralelno radi kao heilpraktikantica (prirodna medicina). Na internetu su pronađeni oglasi s njezinim imenom, objavljeni nakon 2009., a na društvenim mrežama je navodno sama spomenula da ima dodatnu edukaciju iz alternativne medicine. Kada je točno stekla tu kvalifikaciju, nije poznato. Novinari su posjetili njezinu adresu u Duisburgu, gdje susjedi potvrđuju da je znaju kao učiteljicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna. Prema informacijama, posjeduje dva stana i živi bez financijskih problema. Ona sama i njezini odvjetnici zasad ne žele komentirati slučaj.