Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
16 GODINA NA BOLOVANJU

Primala do 6.000 eura mjesečno, a nije odradila ni dana: Njemačka ministrica šokirana slučajem učiteljice

Prazna učionica
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
24.08.2025.
u 16:31

Novinari su posjetili njezinu adresu u Duisburgu, gdje susjedi potvrđuju da je znaju kao učiteljicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna.

Jedna učiteljica iz Njemačke već 16 godina je na bolovanju, a cijelo to vrijeme prima punu plaću u visini između 5.051 i 6.174 eura mjesečno, piše Fenix magazin. Za sve te godine nije odradila ni jedan dan posla, a nitko u sustavu to nije primijetio. Slučaj sada postaje još skandalozniji jer su se pojavile nove sumnje.

Nakon završenog studija biologije i geografije, učiteljica iz Duisburga počela je 2003./2004. raditi u strukovnoj školi u Weselu. No već od kolovoza 2009. više nije predavala, stalno dostavljajući liječničke potvrde zbog navodnih psihičkih tegoba. Kad je 2015. u školu stigao novi ravnatelj, izjavio je da nikada nije ni čuo za nju, iako je ona redovno primala plaću. Tek devet godina kasnije, u proljeće 2024., slučaj je postao sumnjiv školskim vlastima pa je zatražena službena liječnička procjena.

Učiteljica je pokušala izbjeći pregled uz pomoć odvjetnika, no Upravni sud odbio je njezin zahtjev. Žalila se i na višoj instanci, ali je i Viši upravni sud NRW-a potvrdio da se mora podvrgnuti liječničkom pregledu. Ako se pokaže da je trajno nesposobna za rad, prestat će primati punu plaću te će imati pravo samo na smanjenu mirovinu. Javnost u Njemačkoj burno je reagirala. Glasnogovornica Bezirksregierung Düsseldorf poručila je da “intenzivno rade na razjašnjavanju slučaja”, dok je ministrica obrazovanja Dorothee Feller istaknula: “Za mene se otvara mnogo pitanja jer nikada nisam vidjela ovakav slučaj.”

U međuvremenu su se pojavile tvrdnje da učiteljica paralelno radi kao heilpraktikantica (prirodna medicina). Na internetu su pronađeni oglasi s njezinim imenom, objavljeni nakon 2009., a na društvenim mrežama je navodno sama spomenula da ima dodatnu edukaciju iz alternativne medicine. Kada je točno stekla tu kvalifikaciju, nije poznato. Novinari su posjetili njezinu adresu u Duisburgu, gdje susjedi potvrđuju da je znaju kao učiteljicu, ali nikada nisu čuli da je bolesna. Prema informacijama, posjeduje dva stana i živi bez financijskih problema. Ona sama i njezini odvjetnici zasad ne žele komentirati slučaj.

Vesela atmosfera u Barbanu: Limena glazba iz Lovrana najavljuje Trku
Ključne riječi
učiteljica Njemačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Natalija Nagovitsina
VRIJEME JOJ CURI

Ruska alpinistica zarobljena deset dana na 7.150 m, muškarac poginuo pokušavajući je spasiti

Njezina odluka da se upusti u uspon izazvala je kontroverze – Nagovitsina je već imala staru ozljedu noge, a suprug Sergej preminuo joj je 2021. na planini Khan Tengri od moždanog udara, pritom je upozoravajući da se ne upušta u osvajanje Vrha Pobjede. Lani je ekspediciju morala prekinuti zbog nespremnosti, no ove se godine ponovno odlučila okušati, u pratnji vodiča kojega nitko nije poznavao u baznom kampu

Učitaj još