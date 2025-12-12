Petorka u Britaniji godinama silovala i drogirala djevojčice u parku: Otkriveni jezivi detalji

Petorica muškaraca koji su godinama seksualno iskorištavali maloljetne djevojčice u parku Saltwell u Gatesheadu osuđena su na zatvorske kazne u trajanju od 18 mjeseci do 14 godina. Presudu je objavio Newcastle Crown Court, a o slučaju je ranije izvijestio BBC. Sud je utvrdio da je skupina, koju čine četvorica državljana Rumunjske i jedan državljanin Albanije, između 2015. i 2019. godine sustavno prilazila ranjivim djevojčicama u parku, nudeći im alkohol i drogu te ih potom podvrgavala seksualnom nasilju.

Tužiteljstvo je navelo kako je jedna od žrtava, tada četrnaestogodišnjakinja, postala ovisna o kokainu koji su joj počinitelji davali. Nakon što su stekli njezino povjerenje kroz drogu i alkohol, počeli su je „prosljeđivati“ jedan drugome radi seksualnog iskorištavanja. Na sudu je pročitana i izjava druge žrtve, označene kao Djevojka B radi zaštite identiteta, koja je istaknula da je i danas „prestravljena od svih muškaraca“ te da ne zna hoće li ikada moći voditi normalan život. Dodala je da se često nalazi na rubu suza i da je neprestano napeta, osobito kada je sama.

Sudac Tim Gittins u obrazloženju presude naglasio je kako su djevojke pokazale iznimnu hrabrost time što su odlučile otvoreno govoriti o zlostavljanju. Poručio je kako ih smatra „preživjelima, a ne žrtvama“, te je dodao da nacionalnost počinitelja nije imala nikakvu ulogu u odmjeravanju kazni. Ujedno je naglasio da je činjenica da su pojedini počinitelji bili maloljetni u vrijeme zločina ograničila maksimalne kazne koje je mogao izreći.

Najstrožu kaznu dobio je četrdesetčetverogodišnji Bogdan Gugiuman, koji je osuđen na četrnaest godina zatvora zbog višestrukog silovanja Djevojke B i zbog dilanja droge klase A. Sud je ustvrdio da tijekom postupka nije pokazao nikakvo kajanje. Codrin Dura, dvadesetsedmogodišnjak koji je zlostavljao dvije djevojčice, osuđen je na trinaest godina zatvora zbog silovanja, seksualnih radnji s djetetom, pokušaja silovanja, ucjene, seksualnog napada te distribucije droge. Leanoard Paun, koji je u vrijeme počinjenja djela imao između petnaest i sedamnaest godina, dobio je kaznu od pet godina i jednog mjeseca zbog silovanja, seksualne aktivnosti s djetetom, distribucije opscenog materijala te organiziranja seksualnih radnji nad djevojčicama, a sud je utvrdio da je koristio alkohol i drogu kako bi olakšao manipulaciju nad žrtvama.

Albanski državljanin Klaudio Aleksiu osuđen je na šest godina zatvora zbog silovanja jedne od maloljetnica i zbog dilanja kokaina, dok je najmlađi među skupinom, dvadesetrogodišnji Stefan Ciuraru, dobio osamnaest mjeseci zatvora za više seksualnih napada i poticanje djevojčica na seksualnu aktivnost. U vrijeme počinjenja djela imao je između petnaest i šesnaest godina, a sudac je naglasio da je sustavno ciljao ranjive žrtve i ponašao se kao da ima pravo na takvo postupanje.Glavni istražitelj, detektiv glavni inspektor Graeme Barr, izjavio je da je istraga bila iznimno zahtjevna jer je trebalo rekonstruirati dugotrajno i složeno kriminalno djelovanje. Naglasio je kako je djevojkama djetinjstvo „oteto na najokrutniji način“ te da su počinitelji svjesno tražili ranjive djevojčice koje neće imati dovoljno zaštite. Barr je istaknuo da su upravo hrabrost i ustrajnost žrtava omogućile da se ovaj slučaj privede kraju i počinitelji kazne.

Voditeljica odjela za teška seksualna kaznena djela pri Sjeveroistočnom javnom tužiteljstvu, Charlotte Dennison, poručila je kako je iz izjava žrtava jasno da su posljedice „nemjerljive“ te da nijedan od počinitelja nije pokazao nimalo kajanja za svoje postupke.