PRESTAJE SUKOB TAJLANDA I KAMBODŽE

Veliki zaokret, Trump poručio: 'Gotovo je, prekidaju vatru'

Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
12.12.2025.
u 19:24

Na platformi Truth Social poručio je da su “oba partnera spremna na mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Državama”.

Tajland i Kambodža postigli su dogovor o potpunom prekidu vatre koji stupa na snagu u petak, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s čelnicima obiju država. Na platformi Truth Social poručio je da su “oba partnera spremna na mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Državama”.

- Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hun Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom izbijanju njihovog dugogodišnjeg rata. Dogovorili su se da ODMAH prekinu svu pucnjavu i vrate se izvornom mirovnom sporazumu sklopljenom sa mnom, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima. Cesta bomba koja je prvotno ubila i ranila brojne tajlandske vojnike bila je nesreća, ali je Tajland unatoč tome vrlo snažno uzvratio.

Obje zemlje spremne su za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za mene je čast raditi s Anutinom i Hunom na rješavanju situacije koja je mogla prerasti u veliki rat između dviju inače prekrasnih i prosperitetnih zemalja! Također bih želio zahvaliti premijeru Malezije, Anwaru Ibrahimu, na pomoći u ovom vrlo važnom pitanju.- stoji u Trumpovoj objavi. 

Ključne riječi
SAD Tajland kambodža Donald Trump

