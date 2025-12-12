Veliki zaokret, Trump poručio: 'Gotovo je, prekidaju vatru'

Tajland i Kambodža postigli su dogovor o potpunom prekidu vatre koji stupa na snagu u petak, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s čelnicima obiju država. Na platformi Truth Social poručio je da su “oba partnera spremna na mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Državama”.

- Jutros sam imao vrlo dobar razgovor s premijerom Tajlanda, Anutinom Charnvirakulom, i premijerom Kambodže, Hun Manetom, o vrlo nesretnom ponovnom izbijanju njihovog dugogodišnjeg rata. Dogovorili su se da ODMAH prekinu svu pucnjavu i vrate se izvornom mirovnom sporazumu sklopljenom sa mnom, uz pomoć velikog premijera Malezije, Anwara Ibrahima. Cesta bomba koja je prvotno ubila i ranila brojne tajlandske vojnike bila je nesreća, ali je Tajland unatoč tome vrlo snažno uzvratio.

Obje zemlje spremne su za mir i nastavak trgovine sa Sjedinjenim Američkim Državama. Za mene je čast raditi s Anutinom i Hunom na rješavanju situacije koja je mogla prerasti u veliki rat između dviju inače prekrasnih i prosperitetnih zemalja! Također bih želio zahvaliti premijeru Malezije, Anwaru Ibrahimu, na pomoći u ovom vrlo važnom pitanju.- stoji u Trumpovoj objavi.