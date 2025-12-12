VIDEO Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'

Premijer Andrej Plenković posjetio je danas Zagrebačku katedralu kako bi se uvjerio u napredak obnove nakon potresa. Tom prilikom istaknuo je važnost složenog i zahtjevnog projekta te pohvalio rad profesora Lazarevića i njegovog tima, koji je za svoj rad nedavno dobio prestižnu nagradu. "Zaista je veliko zadovoljstvo danas biti ovdje u društvu tima koji je podvodio profesor Lazarević, koji, kao što ste čuli, dobio prestišnu nagradu upravo za projekt obnove Zagrebačke katedrale. Čemu mu od srca čestitamo. Ta nagrada svjedoči prvo o razmjerima štete od potresa, drugo zahtjevnosti projekta obnove i njegove kompleksnosti, i naravno o sjajnom radu naših stručnjaka jer je to dala sama struka", rekao je Plenković.

Premijer je naglasio da su nakon dogovora s projektantima i izvođačima radovi na unutrašnjosti katedrale dovedeni u fazu koja omogućava služenje mise uoči Badnjaka i Božića. "Danas smo u se uvjerili da je to slučaj, stoga čestitam svima jer je to ogroman i zahtjevan posao. Cijela obnova do sada je u financijskom mislu težila 4,2 milijarde eura, koje je uloženo za obnovu i grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije i Banovine s odzirom na dva pokresa u istoj godini. Velik dio te obnove odnosio se u kulturnu baštinu. Više od 130 objekata je sakralna baština, ukupno je investirano skoro 420 milijuna eura do sada, tako da javnost stekne jedan dojam o razmjerima financijske držine tih investicija. Mi smo, kada se potres dogodio, rekli otprilike 10 sekundi potresa za 10 godina obnove".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Komentirao je i kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića da su Francuzi Rafale najprije prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da nas nisu ništa pitali. "Dobro, nek ode u Pariz pa nek kaže to Francuzima. Svi znamo, a to smo rekli nekoliko puta, to su i rekli naši vojni stručnjaci i stručnjaci Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska je nabavila Rafale, Rafale su tu, isplaćeni su praktički, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke. Što se tiče Srbije, ona je nabavila svoje avione, ali ti avioni nisu na razini opremljenosti kakvi su avioni koje međusobno imaju saveznici NATO-a, a to Hrvatska i Francuska jesu. Prema tome te tehničke razlike su poprilično bitne".

Na kraju, Plenković je kometirao i peticiju za micanje molitelja s hrvatskih trgova. "Dakle Hrvatski narod je 90. godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji. Onda bi bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge, to je moja preporuka svima. Ja sam protiv svih zabrana, to smo rekli puno puta".