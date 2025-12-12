VIDEO Plenković vratio Milanoviću o Rafaleima: 'Pa dobro, neka ode u Pariz i kaže to Francuzima'

Premijer Andrej Plenković posjetio je danas Zagrebačku katedralu kako bi se uvjerio u napredak obnove nakon potresa. Tom prilikom istaknuo je važnost složenog i zahtjevnog projekta te pohvalio rad profesora Lazarevića i njegovog tima, koji je za svoj rad nedavno dobio prestižnu nagradu. "Zaista je veliko zadovoljstvo danas biti ovdje u društvu tima koji je podvodio profesor Lazarević, koji, kao što ste čuli, dobio prestišnu nagradu upravo za projekt obnove Zagrebačke katedrale. Čemu mu od srca čestitamo. Ta nagrada svjedoči prvo o razmjerima štete od potresa, drugo zahtjevnosti projekta obnove i njegove kompleksnosti, i naravno o sjajnom radu naših stručnjaka jer je to dala sama struka", rekao je Plenković.
Premijer je naglasio da su nakon dogovora s projektantima i izvođačima radovi na unutrašnjosti katedrale dovedeni u fazu koja omogućava služenje mise uoči Badnjaka i Božića. "Danas smo u se uvjerili da je to slučaj, stoga čestitam svima jer je to ogroman i zahtjevan posao. Cijela obnova do sada je u financijskom mislu težila 4,2 milijarde eura, koje je uloženo za obnovu i grada Zagreba i Sisačko-moslavačke županije i Banovine s odzirom na dva pokresa u istoj godini. Velik dio te obnove odnosio se u kulturnu baštinu. Više od 130 objekata je sakralna baština, ukupno je investirano skoro 420 milijuna eura do sada, tako da javnost stekne jedan dojam o razmjerima financijske držine tih investicija. Mi smo, kada se potres dogodio, rekli otprilike 10 sekundi potresa za 10 godina obnove".
Komentirao je i kritike predsjednika Republike Zorana Milanovića da su Francuzi Rafale najprije prodali Hrvatskoj, a onda Srbiji, a da nas nisu ništa pitali. "Dobro, nek ode u Pariz pa nek kaže to Francuzima. Svi znamo, a to smo rekli nekoliko puta, to su i rekli naši vojni stručnjaci i stručnjaci Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Hrvatska je nabavila Rafale, Rafale su tu, isplaćeni su praktički, funkcionalni su. Imamo u ovom trenutku najsnažnije ratno zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke. Što se tiče Srbije, ona je nabavila svoje avione, ali ti avioni nisu na razini opremljenosti kakvi su avioni koje međusobno imaju saveznici NATO-a, a to Hrvatska i Francuska jesu. Prema tome te tehničke razlike su poprilično bitne".
Na kraju, Plenković je kometirao i peticiju za micanje molitelja s hrvatskih trgova. "Dakle Hrvatski narod je 90. godine odlučio da živi u slobodi i demokraciji. Onda bi bilo dobro da svi na političkom spektru malo toleriraju slobodu i toleriraju druge, to je moja preporuka svima. Ja sam protiv svih zabrana, to smo rekli puno puta".
trebao bi si im ti reći kao i štošta drugoga što bi barem malo koristilo hr interesima, kada pohodiš bezvezne bezkorisne, nebitne sastanke EU komedijaške vrhuške. Ali!!! Ti se naravno nećeš zamjerati niti te briga jer treba sačuvati vlastite pozicije i pripremati odlazak na neku EU funkciju za suludu lovu!!