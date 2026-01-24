Stier u Subotici: Hrvatska manjina u Srbiji ključna je za EU put, a Beograd mora ispuniti uvjete

Europskoj uniji, pa i Hrvatskoj kao njezinoj članici, cilj je da Srbiju integrira u taj prostor, ali taj put podrazumijeva ispunjavanje niza kriterija, među kojima su i sva prava hrvatske nacionalne manjine, poručio je u subotu u Subotici eurozastupnik iz Hrvatske Davor Ivo Stier. Na konferenciji za novinare u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) istaknuo je kako je bio u izaslanstvu Europskog parlamenta koje je u petak boravilo u Beogradu, i da posjet hrvatskoj zajednici drži važnim za pripravu godišnjeg izvješća o stanju u Srbiji.

Naveo je da su europske vrijednosti utemeljene na poštivanju različitosti te da nacionalne manjine predstavljaju važan most suradnje među državama. “Hrvatska zajednica u Subotici i u Srbiji je most prema Republici Hrvatskoj i prema Europskoj uniji i njezin glas ima važnu ulogu”, naveo je Stier. Tijekom dana posjetio je Beogradsku nadbiskupiju, Srijemsku biskupiju u Srijemskoj Mitrovici, a u Subotici je bio gost HNV-a.

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić ocijenila je Stierov posjet važnim političkim signalom, ali i izrazom ljudske potpore hrvatskoj zajednici u Srbiji. Prema njezinim riječima, posjet je bio prilika da se ponovno otvore konkretna pitanja s kojima se hrvatska zajednica suočava, uključujući govor mržnje, političku participaciju, uključivanje u institucije te financijsku potporu projektima.

“Mi ne možemo odustati od toga da Srbija ispuni svoje obveze i više se uključi u ostvarivanje prava naše zajednice. Lojalni smo građani Republike Srbije, ali o našim problemima i potrebama ne šutimo, nego o njima otvoreno i jasno govorimo”, naglasila je. Stier je bio u izaslanstvu Europskoga parlamenta koje je u petak boravilo u Beogradu i sastalo se s predstavnicima državnih tijela, oporbe, nevladinim organizacijama i medija.