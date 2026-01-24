Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SRPSKI PUT PREMA EU

Stier u Subotici: Hrvatska manjina u Srbiji ključna je za EU put, a Beograd mora ispuniti uvjete

Zagreb: Davor Ivo Stier
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Josip Stantić/Hina
24.01.2026.
u 22:26

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić ocijenila je Stierov posjet važnim političkim signalom, ali i izrazom ljudske potpore hrvatskoj zajednici u Srbiji.

Europskoj uniji, pa i Hrvatskoj kao njezinoj članici, cilj je da Srbiju integrira u taj prostor, ali taj put podrazumijeva ispunjavanje niza kriterija, među kojima su i sva prava hrvatske nacionalne manjine, poručio je u subotu u Subotici eurozastupnik iz Hrvatske Davor Ivo Stier. Na konferenciji za novinare u sjedištu Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) istaknuo je kako je bio u izaslanstvu Europskog parlamenta koje je u petak boravilo u Beogradu, i da posjet hrvatskoj zajednici drži važnim za pripravu godišnjeg izvješća o stanju u Srbiji.

Naveo je da su europske vrijednosti utemeljene na poštivanju različitosti te da nacionalne manjine predstavljaju važan most suradnje među državama. “Hrvatska zajednica u Subotici i u Srbiji je most prema Republici Hrvatskoj i prema Europskoj uniji i njezin glas ima važnu ulogu”, naveo je Stier. Tijekom dana posjetio je Beogradsku nadbiskupiju, Srijemsku biskupiju u Srijemskoj Mitrovici, a u Subotici je bio gost HNV-a.

Predsjednica HNV-a Jasna Vojnić ocijenila je Stierov posjet važnim političkim signalom, ali i izrazom ljudske potpore hrvatskoj zajednici u Srbiji. Prema njezinim riječima, posjet je bio prilika da se ponovno otvore konkretna pitanja s kojima se hrvatska zajednica suočava, uključujući govor mržnje, političku participaciju, uključivanje u institucije te financijsku potporu projektima.

“Mi ne možemo odustati od toga da Srbija ispuni svoje obveze i više se uključi u ostvarivanje prava naše zajednice. Lojalni smo građani Republike Srbije, ali o našim problemima i potrebama ne šutimo, nego o njima otvoreno i jasno govorimo”, naglasila je. Stier je bio u izaslanstvu Europskoga parlamenta koje je u petak boravilo u Beogradu i sastalo se s predstavnicima državnih tijela, oporbe, nevladinim organizacijama i medija.

Ključne riječi
EU integracija Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
TO
tonimanero
22:36 24.01.2026.

Riješit će se oni hrvatsle manjine u kratkom postupku, onako po njihovoj praksi.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!