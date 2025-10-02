Naši Portali
40 TISUĆA VIŠE

Na 60. Vinkovačkim jesenima 150.000 posjetitelja

Vinkovci: Svečani mimohod sudionika 60. Vinkovačkih jeseni
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
02.10.2025.
u 15:38

U programu je bilo preko 7000 sudionika, a kao pun pogodak pokazala se odluka o završetku Svečanog mimohoda s povratkom na stadion Cibalije

Prema procjenama jubilarne 60. Vinkovačke jeseni tijekom deset dana posjetilo je 150.000 ljudi, što je za 40 tisuća više u odnosu na prošlu godinu. Također, ugostitelji su izdali 12.000 računala više, a ukupna zarada iznosi približno 1,5 milijuna eura, što je za 380.000 eura više u odnosu na prošlo izdanje, podaci su Organizacijskog odbora sa završne konferencije za medije.

-Možemo biti iznimno zadovoljni s proteklim 60. Vinkovačkim jesenima. Još jednom je potvrđeno kako je ova manifestacija praznik tradicijske kulture. Vinkovčani su se pokazali kao najbolji domaćini, a Hrvati iz domovine i inozemstva svojim su dolaskom dali dodatni šarm Vinkovačkim jesenima – rekao je gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.

Dodao je i kako zahvaljuje svima koji su mjesecima sudjelovali u organizaciji, kao i svim sudionicima i izvođačima koji su dali posebnu energiju. Istaknuo je kako je atmosfera bila sjajna te da su se istaknuli ljubav i ponos prema domovini i tradiciji, prema hrvatskom identitetu.

U programu je bilo preko 7000 sudionika, a kao pun pogodak pokazala se odluka o završetku Svečanog mimohoda s povratkom na stadion Cibalije. Ondje se „zaigralo” Šokačko kolo svih sudionika te su proglašena najuspješnija folklorna društva Županijske smotre izvornog folklora.

Turistički potencijali destinacije, sadržaji Vinkovačkih jeseni potvrđuju i rujanskom metrikom na online platformama. Naime, broj posjeta službenoj web stranici Vinkovačkih jeseni je 777.067. Tijekom manifestacije objavljene su brojne fotografije i video zapisi na službenim kanalima od kojih je na Facebooku zabilježeno 11,3 milijuna pregleda, a na Instagramu 4.510.977. Vinkovačke jeseni viralnima je učinio i „mladi” TikTok kanal koji je svojim kratkim objavama dosegnuo milijun pregleda, doveo na profil 10 tisuća novih ljudi i pokupio 36 tisuća lajkova uz respektabilnih 304.000 novih pratitelja koje je zanimalo tih dana sve vezano uz događanja na ovogodišnjim 60. Vinkovačkim jesenima.

