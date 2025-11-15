Čakavština u Beču. Stihove predstavila pjesnikinja Rudan, a Trio gradišćanskih Hrvata svoj glazbeni pristup jeziku i tradiciji

Bečki ogranak Matice hrvatske na čelu s predsjednicom Adrijanom Markon Jurčić i Hrvatski centar (HC) gradišćanskih Hrvata u Beču organizirali su u četvrtak navečer u prostorijama Centra zanimljivu književno-glazbenu večer posvećenu čakavskom jeziku.

Gošća večeri pod naslovom “Smiljko i ja si mahnemo” bila je višestruko nagrađivana hrvatska pjesnikinja Evelina Rudan, koja je čitala svoje stihove na istarskoj čakavštini. Glazbeni dio večeri oblikovali su gradišćanski Hrvati Mira Perusich, Theresa Grandits i Marko Kölbl, predstavivši svoj pristup gradišćanskohrvatskom jeziku i tradiciji kroz glazbu.

Gošću iz Zagreba i glazbene izvođače je u ime organizatora publici uvodno predstavila Adrijana Markon Jurčić, djelatnica Hrvatskog centra u Beču i predsjednica bečkog ogranka Matice Hrvatske.

Nazočnima se je prigodnim riječima obratila i Katarina Dorkin Križ, referentica za kulturu i medije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beču.

Kao što je Markon-Jurčić naglasila, Evelina Rudan je profesorica na Katedri za usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Bavi se usmenim žanrovima, intertekstualnim (i intermedijalnim) vezanim uz usmene i suvremene pisane književnosti te oblicima nove usmenosti. Objavila je više Zbirki pjesama, a za knjigu “Smiljko i ja si mahnemo” dobila je književnu nagradu Fran Galović, bijenalnu pjesničku nagradu Ivan Goran Kovačić, nagradu HAZU za književnost, pjesničku nagradu Tin Ujević, te nagradu Drago Gervais. Pjesme Eveline Rudan su prevedene na više jezika i zastupljena je u više antologija i pregleda suvremene hrvatske poezije.

Mira Perusich znanstevno se bavi popularnom glazbom gradišćanskih Hrvata, a u svom umjetničkom stvaralaštvu sve se intenzivnije bavi svojim gradišćanskohrvatskim korijenima. Theresa Grandits je glavna urednica tjednika Hrvatske novine. Inače zajedno s Mirom Perusich studira na Institutu za istraživanje narodne glazbe i etnomuzikologiju na Sveučilištu za glazbu i scensku umjetnost u Beču.

Marko Kölbl je voditelj tog Instituta. Tijekom studija su se međusobno povezali i to iskoristili za međusobno spajanje svojih glazbenih svjetova. To je bila glazbena suradnja triju snažnih glasova, glasovira i povremenih eksperimenata s loopstationom, koji su publici na svoj način približili mješavinu tradicijskih pjesama, obrade pjesama, uključujući i obrade tzv. “Krowodn-rocka (opp. Krowodn je gradišćanskohrvatski izraz za Hrvate), te potpuno nove autorske skladbe.

U svakom slučaju, publika, u kojoj je bio i popriličan broj mladih vidno je uživala. “Vesela sam da sam mogla biti s gradišćanskim Hrvatima i slušati njihove pjesme, jačke, u izvedbi sjajnog glazbenog Trija. I to u sjajnom ozračju, kao zanimljivu poveznicu poezije i glazbe. Također je jako lijepo bilo ovdje večeras ponovno sresti neke moje bivše studente, koji su me podsjetili na davne Sveučilišne dane. Uživala sam!”, rekla je profesorica Rudan na kraju večeri Adrijani.

“Na ideju spojiti poeziju i glazbu kroz čakavštinu došla je Adrijana Markon Jurčić. Zanimljivo je bilo čuti kako se sve može koristit čakavština u tom književno-glazbenom spoju i kakvi su sve pristupi pritom mogući”, rekla je Grandits, urednica Hrvatskih novina i članica glazbenog Trija. Uz opasku kako Trio “još nema ime, jer nije dosad puno nastupao”.

Theresa je također otkrila kako je ovaj glazbeni Trio gradišćanskih Hrvata, o kojem će sigurno još mnogo čuti, zapravo nastao na zajedničkoj pripremi završnog ispita nje i Mire na Etnomuzikologiji, pod mentorstvom Marka, kao voditelja Instituta za istraživanje narodne glazbe i etnomuzikologiju Bečkog sveučilišta za glazbu i izvedbenu umjetnost.