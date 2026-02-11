Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Hari Mata Hari stiže u Arenu Zagreb, a Večernji te časti ulaznicama
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JUGO PA ZAOKRET...

Veliki povratak zime: Prvo prolom oblaka, a onda pad temperatura i snijeg

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, DHMZ
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
11.02.2026.
u 07:34

S obzirom na ovakve uvjete, preporučuje se slojevito odijevanje i nošenje kišobrana, a vozačima dodatni oprez zbog moguće magle i skliskih kolnika

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo vrijeme. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u obalnim područjima, dok će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj kiša padati uglavnom u drugom dijelu dana. 
Stanovnici unutrašnjosti mogu ujutro očekivati maglu, osobito u nizinama, što može otežati promet i produžiti jutarnje putovanje na posao ili školu. Tijekom dana, oblaci će se zadržati, a od sredine dana lokalno će pasti kiša, osobito na području Zagreba i okolnog gorja gdje će povremeno puhati i jak jugozapadni vjetar.

Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i južni vjetar, što će dodatno pojačati dojam nestabilnog vremena. Obilnije oborine očekuju se na otocima i duž obale, pa se preporučuje oprez vozačima i pomorcima. U višem gorju vjetar može biti jak, što može izazvati dodatne poteškoće u prometu. Unatoč oblačnom i kišnom vremenu, temperature će biti iznadprosječno visoke za veljaču. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 10 i 15 °C, dok će u Zagrebu termometar pokazivati od 10 do 12 °C. Jutarnje temperature također će biti blage, s vrijednostima od 2 do 10 °C ovisno o regiji.

S obzirom na ovakve uvjete, preporučuje se slojevito odijevanje i nošenje kišobrana, a vozačima dodatni oprez zbog moguće magle i skliskih kolnika.

U četvrtak će biti promjenjivo i pretežno oblačno s češćom kišom, ponegdje i obilnom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar koji će krajem dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura od 3 do 7, na Jadranu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 15 °C.

Prema prognozi N1, u petak bi oborine trebalo biti manje, a očekuju se i sunčana razdoblja. Ipak, nema govora o stabilizaciji. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 16 stupnjeva. Već u subotu stiže novo jače pogoršanje vremena. Diljem zemlje bit će kiše i pljuskova, mjestimice izraženijih duž Jadrana i uz Jadran, gdje može i zagrmjeti. U gorju će biti i snijega, osobito prema večeri i tijekom noći na nedjelju. U nedjelju će osjetno zahladnjeti. U gorju će padati snijeg, no moguć je makar prolazno i u nekim nizinama. Poslijepodne postupni prestanak oborine, razvedravat će se sa zapada, što će rezultirati niskim temperaturama u noći i u ponedjeljak ujutro, mjestimice i ispod -5, navodi Tea Blažević za N1

Jeste li spremni za najnapetiji dan u veljači? Današnji horoskop otkriva tko će profitirati, a tko izgorjeti
1/13
Ključne riječi
vremenska prognoza snijeg

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
varto
08:37 11.02.2026.

ono,baš KLIK članak sramotno.kakav povratak zime,neće bit snijega nit na Zavižanu.užas kakvo je ovo dnovinarstvo

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!