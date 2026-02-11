Veliki povratak zime: Prvo prolom oblaka, a onda pad temperatura i snijeg

Hrvatsku danas očekuje promjenjivo vrijeme. Prevladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u obalnim područjima, dok će u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj kiša padati uglavnom u drugom dijelu dana.

Stanovnici unutrašnjosti mogu ujutro očekivati maglu, osobito u nizinama, što može otežati promet i produžiti jutarnje putovanje na posao ili školu. Tijekom dana, oblaci će se zadržati, a od sredine dana lokalno će pasti kiša, osobito na području Zagreba i okolnog gorja gdje će povremeno puhati i jak jugozapadni vjetar.



Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i južni vjetar, što će dodatno pojačati dojam nestabilnog vremena. Obilnije oborine očekuju se na otocima i duž obale, pa se preporučuje oprez vozačima i pomorcima. U višem gorju vjetar može biti jak, što može izazvati dodatne poteškoće u prometu. Unatoč oblačnom i kišnom vremenu, temperature će biti iznadprosječno visoke za veljaču. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se većinom između 10 i 15 °C, dok će u Zagrebu termometar pokazivati od 10 do 12 °C. Jutarnje temperature također će biti blage, s vrijednostima od 2 do 10 °C ovisno o regiji.



S obzirom na ovakve uvjete, preporučuje se slojevito odijevanje i nošenje kišobrana, a vozačima dodatni oprez zbog moguće magle i skliskih kolnika.

U četvrtak će biti promjenjivo i pretežno oblačno s češćom kišom, ponegdje i obilnom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar koji će krajem dana slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Najniža temperatura od 3 do 7, na Jadranu od 8 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 15 °C.

Prema prognozi N1, u petak bi oborine trebalo biti manje, a očekuju se i sunčana razdoblja. Ipak, nema govora o stabilizaciji. Bit će neobično toplo za ovo doba godine, lokalno i do 16 stupnjeva. Već u subotu stiže novo jače pogoršanje vremena. Diljem zemlje bit će kiše i pljuskova, mjestimice izraženijih duž Jadrana i uz Jadran, gdje može i zagrmjeti. U gorju će biti i snijega, osobito prema večeri i tijekom noći na nedjelju. U nedjelju će osjetno zahladnjeti. U gorju će padati snijeg, no moguć je makar prolazno i u nekim nizinama. Poslijepodne postupni prestanak oborine, razvedravat će se sa zapada, što će rezultirati niskim temperaturama u noći i u ponedjeljak ujutro, mjestimice i ispod -5, navodi Tea Blažević za N1.