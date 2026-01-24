Nastavak Vučićeve histerije – jednom radikal, uvijek radikal

Ako je netko uopće sumnjao u pravo lice vlasti Aleksandra Vučića, posjet delegacije Europskog parlamenta (EP) u Srbiji proteklih dana sve je razjasnio. Vučićev režim, uz pomoć medija, pokazao je potpunu histeriju. Meta svih uvreda bio je hrvatski europarlamentarac Tonino Picula, izvjestitelj EP-a za Srbiju.

Zabrinjavajuće informacije o Srbiji

Napadi na Piculu još jednom pokazuju koliko vlast u Beogradu strahuje od međunarodnog nadzora i kritike. Primjerice, zastupnik naprednjaka Nebojša Bakarec, rodom Osječanin, nazvao ga je ratnim zločincem. Sve to potvrđuje staru istinu: jednom Šešeljev radikal, uvijek radikal. Tu zločinačku radikalsku ćud ne može sakriti nijedan politički kaput kojim se Vučić i njegovi pokrivaju.

No, sve što su Vučić i njegovi sljedbenici odigrali u vezi posjeta europarlamentaraca bilo je neviđeni promašaj i potpuni fijasko za vlast. Sama činjenica da je ovo praktički prvi slučaj da se zemlja, formalni kandidat za članstvo u EU, našla u situaciji da Europski parlament ne vjeruje njezinim institucijama, već je morao sam doći na lice mjesta i uvjeriti se što se događa, dovoljno govori sama za sebe. Takvo što se nikad prije nije dogodilo.

Nakon razgovora s predstavnicima opozicije, nevladinih organizacija i vlasti, Marta Temido, šefica misije Europskog parlamenta, mogla je jedino ustvrditi da su dobili zabrinjavajuće informacije o stanju u Srbiji, poput represije nad prosvjednicima, te najavila novi posjet. Ovaj posjet mogao bi se ocijeniti kao veliki poraz vlasti i pobjeda demokratskih snaga.

Vratimo se još malo na podmetanja vlasti i medijskih huškača tijekom boravka europarlamentaraca u Srbiji. U isto vrijeme, nalogodavac Aleksandar Vučić javljao se iz Davosa gdje je u maniri zbunjenog turista pokazivao hotelske sobe i namještaj. To je, ujedno, bio i krajnji domet njegova posjeta.

Posebno problematična bila je i brzopotezna izložba o Jasenovcu u Skupštini Srbije, organizirana upravo na dan kada su u Beogradu boravili europarlamentarci. Zloupotreba stradanja Srba i drugih naroda u Jasenovcu tijekom NDH služila je Vučićevu radikalskom režimu za obračunavanje s političkim neprijateljima i dodatne političke bodove kod birača. U svemu tome nije bilo nikakvog ljudskog suosjećanja, već zločinačka manipulacija nevinim jasenovačkim žrtvama, sve u nadi da će "navući ustašu Piculu". Picula je, međutim, izložbu pogledao zajedno sa svim zastupnicima i dao izjave koje su dodatno izludile medijske huškače i vladajuće.

Nadrealna je bila i jurnjava držača mikrofona režimskog Informera, koji je postavljao teško prepričljiva pitanja Piculi i predstavnicima opozicije. Vrijedi istaknuti odgovor Zdravka Ponoša, oporbenog lidera, koji je na pitanje može li reći nešto za srpski medij nakon razgovora s Piculom odgovorio: "Vi niste srpski medij, vi niste medij."

Prijedlozi novih izložbi

No, kada smo već kod organiziranja izložbi kojima se ne odaje nikakav pijetet, već je riječ o jeftinim radikalskim igrokazima, evo nekoliko prijedloga vlastima u Beogradu za buduće posjete inozemnih delegacija. Kada stigne Viktor Orbán, može se organizirati velika izložba o raciji u Novom Sadu 1942., o masovnom ubijanju nedužnih ljudi od tadašnjih mađarskih okupatorskih vlasti. Ako kojim slučajem posjeti Srbiju njemačko izaslanstvo, u Skupštini Srbije može se organizirati izložba o logoru Sajmište u Beogradu, koji je bio pod njemačkom upravom, dok su Židove po Beogradu uhićivali i predavali Nijemcima pripadnici policije Milana Nedića. A ako stigne neka bratska delegacija iz Rusije, može se napraviti izložba o još jednom užasu iz Drugog svjetskog rata, silovanjima tijekom oslobađanja Srbije krajem 1944. i početkom 1945., koja su počinili vojnici Crvene armije.