U Veleposlanstvu RH u Beču 'Pjesničkom riječju STOP nasilju nad ženama'

“Pjesničkom riječju STOP nasilju nad ženama” naziv je informativno-umjetničke večeri, koja je održana u ponedjeljak navečer u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Beču, povodom međunarodne inicijative „Orange the World“.

Povod je bilo obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Na tu temu predavanje je održao Zrinko Kapetanić, policijski inspektor i načelnik Policijske postaje Nova Gradiška, koji je i pjesnik.

Sve nazočne uvodno je pozdravila inicijatorica tog projekta u Austriji Maja Epp, hrvatska pjesnikinja s bečkom adresom. Potom se je nazočnom skupu riječima dobrodošlice obratio i hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić. Između ostalih, nazočni su bili i opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić, referentica za kulturu i medije Katarina Dorkin Križ i Bernarda Grebenar, referentica za gospodarstvo i odnose s javnošću.

“Ovo je hvala vrijedna inicijativa koja se tiče svakog čovjeka i zahvaljujem Maji Epp, koja je prepoznala njen značaj i pokrenula je. Borba protiv nasilja je tema od političke važnosti ne samo na nacionalnoj nego i na svjetskoj razini i zato je važno sve naše ljude za nju senzibilizirati, bez obzira gdje žive, pa tako i ovdje u Beču i Austriji”, naglasio je veleposlanik Glunčić.

“Zajednički djelovati i držati se zajedno u borbi protiv nasilja nad ženama, izuzetno je važno jer podaci pokazuju da u svijetu svakih 15 minuta nasilno umre jedna žena”, rekla je pjesnikinja Epp, koja je Inicijativu “Pjesničkom riječju STOP nasilju nad ženama” prije 10 godina preuzela u Zagrebu od Lidije Puđak i prenijela u Austriju.

“Od tada svake godine povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u Beč pozovem nekoga od policijskog osoblja iz Hrvatske ili psihologe i druge stručnjake da nam tu tešku, ali važnu temu, uz pomoć pjesnika približe”, istaknula je organizatorica navedene Inicijative u Austriji. Uz napomenu kako se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama širom svijeta obilježava 25. studenoga.

O tome što je to nasilje, koji oblici postoje, kako se protiv njega boriti i gdje prijaviti nasilnike, nazočni bečki skup upoznao je načelnik Policijske postaje Nova Gradiška Zrinko Kapetanić. Kapetanović je rekao kako je posebno zabrinjavajuće drastičan porast vršnjačkog nasilja, te onog u sklopu obitelji. Također je dao poseban osvrt na sve oblike seksualnog nasilja, koje je u Hrvatskoj “kasno, ali ipak, prepoznato kao kazneno djelo”.

“Važno je da ljudi koji su izloženi nasilju ili se s njime susreću, da znaju da nisu prepušteni sami sebi i da mu se mogu oduprijeti uz pomoć policije i drugih nadležnih institucija”, istakao je Kapetanić, koji je, kako je rekao već 35 godine u Policiji, a još znatno prije toga postao je je i pjesnik.

“Femicid je od ove godine kazneno djelo. Kazna je najmanje 10 godina, Hrvatska je u skupini četrti zemalja EU-a, Malte, Cipra i Belgije koje su tako postupile”, naglasio je Kapetanić pojasnivši: “Novim mjerama za suzbijanje nasilja nad ženama i zaštitu prava djece uvedeno je novo kazneno djelo - teško ubojstvo ženske osobe”. Napomenuo je kako je Hrvatska usvojila zakonodavstvo EU-a i kako su kazne za čin nasilja pooštrene, te da zakonodavac posebno štiti osjetljivu kategoriju građana, djecu, invalide i osobe starije od 65 godina.

“Važno je biti otvoren prijaviti, a ne šutjeti i trpjeti, Ili okretati glavu i zatvarati oči kada vidimo da je netko od susjeda ili drugih ljudi izložen nasilju”, rekla je Maja Epp za Večernji list. Istaknula je kako se ovom informativno-umjetničkim programom “Pjesničkom riječju STOP nasilju nad ženama” nastoji “ohrabriti na vrisak, one koji su izloženi nasilju”.

“Uz policiju i pravosuđe postoje po županijama i Informativno-pravni centri , gdje se žrtve nasilja mogu javiti, i u povjerljivom razgovoru dobiti savjet ili pomoć, bez da to drugi znaju”, rekao je načelnik Policijske postaje Nova Gradišča Kapetanović za Večernji list. Opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić naglasio je “veliku važnost informativno - umjetničke večeri” u organizaciji Maje Epp u “borbi protiv nasilja svih vrsta”

“Zahvalni smo gospodinu Zrinku Kapetaniću na dolasku u Beč, kako problem nasilja koji je problem na globalnoj razini, približio i našim ljudima, koji žive i rade u Austriji. Jer, nasilje ne poznaje granice”, ustvrdio je Špoljarić dodavši: “Ono što je impozantno i izuzetno važno je da je hrvatski zakonodavac femicid uvrstio u kazneno djelo. I da je Hrvatska u skupini četiri zemalja, koje su tako postupile”. Značaj žena za društvo i borba protiv nasilja nad ženama bila je i glavna tema poezijskog dijela večeri.

Svoje stihove i pjesničke uratke publici su predstavili uz pjesnike Zrinka Kapetanića, koji je s 18 godina izdao svoju prvu Zbirku pjesama, a nakon Domovinskog rata u izdanju Matice Hrvatske i drugu pod nazivom “U šutnji pjevamo” i Maju Epp, koja je vodila kroz večernji program i drugi pjesnici, koji žive i rade u Austriji.

Među njima Zagrepčanka Jadranka Klabučar Gros, predsjednica kulturne udruge “Riječ-Boja-Ton” u Beču i članica austrijskog PEN-a, pjesnici Anton Marku, Kosovar s bečkom adresom i potpredsjednik Saveza albanskih pisaca i kulturnih djelatnika “Aleksander Moisiu” u Austriji, pjesnikinja Kata Raštigorac iz Tullna, mladi pjesnik Luka Madžarević, te kantautor i vođa “Dubrovačkih kavaljera” u Beču Josip Čenić sa stihovima svoje pokojne majke, pjesnikinje Anđelke Petričević Čenić.

Bečko informativno- glazbeno večer svojim sjajnim muziciranjem i probranim pjesmama na temu žene, uveličao je glazbeni sastav “Dubrovački kavaljeri”, u sastavu Josip Čenić (2. tenor i gitara), Antonel Pranjić (1. tenor i gitara), Matko Dišipulo (bariton, mandolina i gitara) i Karl-Johannes Vsedni (2. bas i keyboard ). Uz popularne Čenićeve hitove “Pusti me majko”, “Jedna je Hrvatska” i ostale pjesme, glazbenu pozornost privukla je i pjesma “Plač u sobi” u dojmljivoj solo izvedbi Matka Dišiupula i pratnju Dubrovačkih kavaljera.

Bila je to edukativno i umjetnički sjajno organizirana večer, koja je jasno i glasno prenijela glavnu poruku da se nasilje “ne smije skrivati i tolerirati, te da je uvijek i u svakom obliku neprihvatljivo”. Tim više jer statistike pokazuju da “svakih 10 minuta u svijetu nasilnim zločinom pogine jedna žena ili djevojčica”. To je prema podacima Ujedinjenih naroda (UN) u prosjeku godišnje 85.000 femicida.