VIDEO Novinar srpske režimske televizije upao u zabranjeni prostor i napao Piculu, nastao potpuni kaos

Događaji zabilježeni u Narodnoj skupštini Srbije izazvali su brojne reakcije i otvorili pitanja o odnosu vlasti prema medijima i oporbi. Umjesto uobičajenog parlamentarnog reda, dio prostora Skupštine pretvoren je u mjesto političkih obračuna, u kojima su sudjelovali novinari provladinog tabloida Informer, koji su, uz dopuštenje osiguranja, ulazili u zone inače zatvorene za medije i ondje verbalno napadali oporbene političare i strane goste.

Umjesto profesionalnih novinarskih pitanja, u skupštinskim hodnicima iznosile su se sirove provokacije i politički pamfleti, a na meti su bili hrvatski europarlamentarac Tonino Picula i oporbeni čelnik Zdravko Ponoš. Dok su kamere Informera bilježile navodnu ‘ekskluzivu‘, institucija koja bi trebala biti simbol demokratskog poretka svedena je na scenografiju za obranu lika i djela Aleksandra Vučića, uz asistenciju tog tabloida. A pitanja koja je postavljao ‘novinar‘ Informera teško je opisati. Hrvatskog europarlamentarca, između ostalog, upitao je ‘je li ubijanje i progon Srba legitimno pravo‘. Picula je ostao pribran i odlučio ignorirati provokaciju takozvanog novinara.

Nakon što od Picule nije dobio odgovor, isti je pristup pokušao s oporbenim čelnikom Zdravkom Ponošem, pitajući ga je li na sastanak s Piculom morao ići zato što ima hrvatsku putovnicu te može li sada nešto reći i za srpski medij, kad je već razgovarao s Piculom. Odgovor koji je Ponoš uputio bio je kratak i jasan: "Vi niste srpski medij. Vi niste medij". Situacija je posebno apsurdna zbog činjenice da se sve odvijalo na dan dolaska Misije Europskog parlamenta u Beograd, čiji je cilj procjena stanja demokracije u Srbiji.

Inače, Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, boravi u Beogradu u sklopu delegacije Odbora za vanjske poslove EP-a. Njegov dolazak izazvao je negativne reakcije srpskih vlasti, a Aleksandar Vučić ranije je javno omalovažio članove izaslanstva, nazivajući ih "mrziteljima Srbije". Picula je odbacio tvrdnje provladinih medija da je posjet bio nepozvan, istaknuvši da su ovakvi posjeti uobičajena praksa Europskog parlamenta te da su srpske institucije o dolasku bile pravodobno obaviještene. Također je demantirao navode predsjednice Skupštine Ane Brnabić da su eurozastupnici tražili da se izbjegne prolazak kroz izložbu o žrtvama genocida u logoru Jasenovac, naglasivši da Europska unija počiva na antifašističkim temeljima i da eurozastupnici nemaju problem s obilaskom izložbi koje se bave zločinima Drugog svjetskog rata.