Rusija ključa, Kremlj u panici: Krenuo Putinov obračun? Racije, cenzura i sovjetski simboli svuda

Rusija se suočava s rastućim nezadovoljstvom građana. Valovi nestanka mobilnog interneta u velikim gradovima, ekonomske teškoće i svakodnevne neugodnosti potaknuli su rijetke javne kritike prema vlastima, na što Kremlj odgovara pojačanom represijom i povratkom sovjetskim simbolima. Unatoč tome što je Rusija dosad uspijevala podnijeti ratne ekonomske pritiske zahvaljujući višim cijenama nafte zbog sukoba na Bliskom istoku. Represivni aparat države prelazi u višu brzinu. U posljednjih nekoliko tjedana uslijedila je nova runda uhićenja i racija, dok vlasti istovremeno oživljavaju duhove sovjetske prošlosti.

Najsvježiji primjer je racija u jednoj od najvećih ruskih izdavačkih kuća Eksmo. Tužitelji su pretresli urede i priveli zaposlenike zbog navodne 'LGBTQ propagande'. Istodobno je policija pretresla i ured neovisnog lista Novaya Gazeta, čiji je suosnivač Dmitrij Muratov dobio Nobelovu nagradu za mir 2021. Novinar Oleg Roldugin priveden je na ispitivanje zbog navodnog nezakonitog rukovanja osobnim podacima. Vlasti ne napadaju samo sadašnjost, već aktivno rehabilitiraju mračnu prošlost. Akademija FSB-a, u kojoj se Putin školovao za KGB-ovca, preimenovana je u čast Feliksa Dzeržinskog, osnivača sovjetske tajne policije. U Tomsku je uklonjen memorijalni kompleks žrtvama sovjetskog terora, a postavljena je i izložba koja je izazvala bijes zbog “skrnavećeg” pristupa Katynskom memorijalu. Putin je prekinuo šutnju o valovima nestanka interneta u Moskvi i drugim gradovima. Priznao je da se problemi događaju, ali ih je opravdao “operativnim radom na sprječavanju terorističkih napada”. Poručio je građanima da u ratu moraju prihvatiti određene neugodnosti jer prethodno obavještavanje može pomoći “kriminalcima”. Analitičari upozoravaju da se represija neće smiriti. Dok se prostor za slobodno izražavanje sve više sužava. Blokirani su Facebook i Instagram, a nameće se državna aplikacija MAX, dok sigurnosne službe nastavljaju dubinski obračun s civilnim društvom, piše CNN.

Nedavnom, su poznate ruske influencerice, inače lojalne ili neutralne prema režimu, javno kritizirale Putina zbog sve strožih ograničenja na internetu, ekonomskih problema i svakodnevnih teškoća građana. Ovaj neuobičajeni val nezadovoljstva dolazi usred pada Putinove popularnosti i pojačane cenzure na društvenim mrežama. Manekenka Victoria Bonya, koja živi u Monaku i ima milijune pratitelja, objavila je viralni Instagram video u kojem se izravno obraća Putinu: “Vladimire Vladimiroviču, ljudi vas se boje. Blogeri vas se boje, umjetnici vas se boje, guverneri vas se boje. A vi ste predsjednik naše zemlje". U videu je nabrojala niz problema, od spore reakcije na poplave u Dagestanu, preko lošeg upravljanja masovnim klanjem stoke u Sibiru, do restrikcija na internetu koje onemogućuju komunikaciju s obitelji. Bonya je kasnije snimila i zahvalu glasnogovorniku Kremlja Dmitriju Peskovu nakon što je on izjavio da se na problemima radi i da se ništa ne ignorira. Druga poznata influencerica Aiza, također iz inozemstva, podržala je Bonyu kritizirajući ograničenja na Telegramu, visoke poreze i nejednakost. Upitala je: “Koliko novca još trebate ukrasti da vam bude dovoljno?” – aludirajući na imovinu ruskih parlamentaraca. Video je kasnije izbrisala.

Utjecajna blogerica Liza Moka objavila je emotivni video u kojem plačući kaže: "Ne mogu više ovako. Ne podnosim što nam rade ovi tirani odvojeni od stvarnosti". Ona živi na selu i ističe da joj je internet jedini način za rad i školovanje djece.

Politička analitičarka Tatiana Stanovaya smatra da se nešto mijenja u ruskom društvu. "Čak i u društvu naviklom na ratna ograničenja, ovi ispadi mobilnog interneta i napadi na Telegram izgledaju kao prekretnica", rekla je za CNN. Pad Putinove podrške vidljiv je i u anketama, a osjećaj “ratnog umora” zahvatio je i patriotski orijentirane građane. Kremlj je neuobičajeno brzo reagirao na kritike influencera, no analitičari se i dalje boje jednog - novog vala represije.