Dok se Ukrajina bori protiv ruske invazije, njezini tehnološki genijalci razvijaju razorne nove dronove – a najnoviji je inspiriran Britancem koji se bori na prvoj liniji fronte. Britanski operater specijalnih snaga inspirirao je jednu od najsofisticiranijih ukrajinskih bespilotnih izviđačkih letjelica. Ukrajina će navodno uskoro pustiti u uporabu gotovo bešumni dron SHADOX, težak nešto više od pola kilograma, koji će koristiti prikriveni izviđački vojnici na prvoj liniji protiv Rusije. Pod kodnim imenom 'Price', Britanac koji je u specijalnim snagama Kijeva pomogao je ukrajinsko-estonskom obrambenom startupu razviti SHADOX. Košta samo nekoliko stotina funti i izvodi špijunske napade kratkog dometa ili napade kamikaza s ciljem ubijanja ruskih invazijskih trupa. "Nažalost, bili smo prisiljeni izgraditi ovu tehnologiju", kaže Oleksandr Davydenko, izvršni direktor ukrajinsko-estonskog obrambenog startupa Black Forest Systems iz Kijeva za Mirror.

"Zapravo nam je pomogao jedan Britanac koji nam je postao prijatelj. Bori se u Ukrajini već četiri godine. Ne mogu vam reći njegovo ime, ali zovemo ga 'Price' i ideja je došla od njega, a zatim smo je razvili s našim vlastitim specijalnim snagama", ispričao je. "On je prvi opisao točan problem koji trebamo riješiti. Krajem 2025. počeli smo raditi sa specijalnim snagama i dobili mnogo više uvida u to kako bi sustav trebao izgledati i kako bi trebao raditi", objasnio je. Na vrlo osnovnoj razini dronovi moraju biti lakši, prenosiviji, tiši i sposobni nositi korisni teret.

Što je novo kod SHADOX-a? Samo pola sata obuke dovoljno je da vojnik nauči koristiti ga, spajanjem na tehnologiju pametnog telefona. Većina komponenti je tajna, ali izbjegava mjesece obuke, potpuno je siguran, a dron može ostati lebdeći u zraku ako dođe do napada. Jedan je od najneprimjetnijih strojeva s tehnologijom bez buke i koristit će ga specijalne snage i izviđački vojnici za kratkoročne misije.

U protekloj godini 80 % ruskih žrtava uništeno je ukrajinskim dronovima, ogroman porast u odnosu na samo 5 % u prvoj godini pune invazije. To se uspoređuje s prvom godinom rata 2022., kada je 90 % žrtava nanijela artiljerijska vatra. Izvori su rekli Mirroru da je zapanjujućih 35.000 ruskih vojnika ubijeno ukrajinskim dronovima, svaki napad snimljen na film – i svaka smrt se tretira kao podaci za buduću generaciju AI oružja.

Podaci o napadima dronovima prikupljat će se i na kraju će se hraniti u sustav koji će omogućiti vođenje rata dronovima gotovo neovisno o vojnicima. Upitan može li rat ikada biti potpuno automatiziran i hoće li spasiti živote, Oleksandr je rekao: „Mislim da ne. Možda u budućnosti, ali mi nismo tamo – živimo realnost i treba ti osoba da djeluje. Još uvijek treba netko jer su dronovi prilično ograničeni u onome što mogu učiniti, a još uvijek treba čovjek da procijeni situaciju i donese odluku."

"Ali važno je držati ljude što dalje od prve linije fronte. To spašava živote. A za one koji ipak moraju ići u kontaktne situacije, moramo ih naoružati najboljom tehnologijom koju možemo kako bismo smanjili rizik", dodao je.

"Nisam vojni taktičar. Ja sam samo tehnološki tip koji je gradio dronove i prije pune invazije, pa sam počeo graditi dronove za vojsku jer znam kako se to radi. Sljedeći korak će vjerojatno biti neka razina automatizacije. Ali zapravo ne vjerujem da ćemo skočiti u potpunu autonomiju. Nisam veliki vjernik što se toga tiče, jer vidim da još nismo na toj razini spremnosti da dronovi djeluju u velikim rojevima ili s autonomnim scenarijima. Još uvijek moramo ići korak po korak", nastavio je.

Mršava umjetna inteligencija već se prikuplja za buduće generacije vojnih tehnoloških stručnjaka kako bi razvili oružje budućnosti.

Kazao je da postoji nova inicijativa tijekom koje će Ukrajina podijeliti neke informacije sa saveznicima kako bi razvili nove vrste autonomije za treniranje novih vrsta AI-ja.“

„To će se temeljiti na podacima koje smo već prikupili. Prikupili smo ekstremnu količinu podataka. Morate razumjeti da gotovo svaki sukob koji se službeno broji, svaki sukob poput 35.000 ubijenih ruskih pješaka koje navodimo kao službenu statistiku – svaki od njih ima svoj kratki video. Dakle, glavni proizvod ovog rata vjerojatno neće biti tehnologija, jer tehnologija već postoji. Glavni proizvod ovog rata vjerojatno će biti podaci – podaci o sukobima, podaci o taktikama", kazao je za Mirror.