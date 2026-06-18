Vozači ljeti rade istu pogrešku: Zbog ovog predmeta u autu riskiraju kaznu i požar

Jako sunce tijekom ljetnih mjeseci vozačima često otežava pogled na cestu, povećava naprezanje očiju i smanjuje koncentraciju za upravljačem. Zbog toga mnogi posežu za sunčanim naočalama, koje mogu znatno olakšati vožnju i smanjiti odsjaj, osobito na duljim putovanjima. No, iako je nošenje sunčanih naočala u automobilu dopušteno, one moraju biti prikladne za vožnju. U suprotnome mogu predstavljati rizik za vozača, putnike i ostale sudionike u prometu.

Najvažnije je obratiti pozornost na stupanj zatamnjenja leća. U Europskoj uniji sunčane se naočale razvrstavaju u kategorije od 0 do 4, ovisno o tome koliko svjetlosti propuštaju. Za vožnju su prihvatljive naočale iz kategorija od 0 do 3. Kategorija 3 propušta otprilike između 8 i 18 posto svjetlosti te se smatra prikladnom za jače sunce. S druge strane, naočale kategorije 4 pretamne su za upravljanje vozilom i ne bi se smjele koristiti u prometu. Takve leće mogu previše ograničiti vidljivost, osobito pri ulasku u tunel, vožnji kroz zasjenjene dijelove ceste ili u uvjetima promjenjive osvijetljenosti.

Vozači koji koriste neprikladne naočale mogu se suočiti i s novčanom kaznom. U pojedinim slučajevima kazna može iznositi oko 10 eura, dok se kod dodatnih nepravilnosti, primjerice ako vozač nema odgovarajuću korekciju vida, iznos može povećati na 25 eura ili više, ovisno o okolnostima i važećim prometnim propisima. Stručnjaci savjetuju da se za vožnju biraju kvalitetne sunčane naočale s lećama koje ne iskrivljuju sliku i omogućuju prirodno raspoznavanje boja. To je osobito važno kako bi vozač pravodobno uočio semafore, prometne znakove i druge važne vizualne informacije na cesti.

Prednost imaju polarizirane leće jer smanjuju odsjaj s mokrog kolnika, staklenih površina, karoserija vozila i drugih reflektirajućih predmeta. Ipak, zatamnjenje ne smije biti pretjerano, a okvir naočala trebao bi biti udoban i oblikovan tako da ne ograničava periferni vid. Pri kupnji je preporučljivo provjeriti i jesu li naočale usklađene s europskom normom EN ISO 12312-1, koja se odnosi na zaštitne zahtjeve za sunčane naočale. No, osim odabira odgovarajućih naočala, važno je i kako ih vozači odlažu kada ih ne koriste. Vatrogasne službe već su više puta upozoravale da ostavljanje sunčanih naočala na kontrolnoj ploči automobila može biti opasno.

Razlog je takozvani efekt povećala. Kada sunčeve zrake prolaze kroz zakrivljene leće, svjetlost se može koncentrirati u jednu točku i izazvati snažno zagrijavanje materijala u unutrašnjosti vozila. U ekstremnim slučajevima to može dovesti do oštećenja, pa čak i do požara. Na takav je rizik upozorila i vatrogasna služba iz Nottinghamshirea, nakon slučaja u kojem je požar u automobilu povezan upravo s naočalama ostavljenima na izravnom suncu. Prema njihovim navodima, šteta je bila ozbiljna te su oštećeni vjetrobransko staklo, armatura i prostor oko upravljača, piše Fenix Magazin.

Ako dođe do požara, posljedice ne moraju ostati ograničene samo na vozilo. Vatra se može proširiti na okolne predmete ili druga vozila, zbog čega je često potrebna intervencija vatrogasaca i policije. Zato se vozačima savjetuje da sunčane naočale, ali i druge reflektirajuće predmete, ne ostavljaju na mjestima izloženima izravnoj sunčevoj svjetlosti. Najsigurnije ih je spremiti u pretinac, futrolu ili drugi zatvoreni prostor u automobilu. Sunčane naočale mogu biti važan saveznik sigurnije i ugodnije vožnje, osobito tijekom ljetnih vrućina i jakog sunca. No, samo ako su pravilno odabrane i odgovorno korištene. Pretamne leće, nekvalitetna stakla ili nepažljivo ostavljanje naočala u vozilu mogu vozača izložiti kaznama, ali i ozbiljnim sigurnosnim rizicima.