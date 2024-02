Nakon potresnog poziva pronađeno tijelo ubijene djevojčice (6): 'Tako se bojim. Molim vas dođite!'

Hind Rajab, šestogodišnja djevojčica koja je nestala u Gazi prošli mjesec je nađena mrtva. Uz nju su pronađeni i dva medicinska tehničara koji su joj pokušali spasiti život te nekoliko njenih rođaka koje je snašla ista sudbina.

Naime, djevojčica je sa svojom tetom, ujakom i troje rođaka pokušavala pobjeći iz grada, piše CNN. Međutim, dok su bili u automobilu su se susreli s izraelskim tenkovima koji su otvorili paljbu.

Pronađene su audio snimke razgovora između šestogodišnjakinje i operatera hitne službe, što sugerira kako je djevojčica jedina preživjela pucnjavu, skrivajući se među tijelima svojih rođaka.

Poziv u pomoć njene petnaestogodišnje rođakinje Layan Hamadeh, prekinut je novim pucnjevima. “Pucaju na nas. Tenk je odmah do mene. U autu smo, tenk je odmah do nas,” vikala je kada su se začula paljba. Zatim se na telefon javila Hind, koja je molila hitnu za pomoć, "Dođite po mene. Hoćete li doći i uzeti me? Tako se bojim, molim vas dođite!". Nakon toga je poziv prekinut.

Dim se širi nakon izraelskih zračnih napada u Gazi

Medicinski tehničari iz palestinskog Crvenog polumjeseca su u subotu uspjeli doći do područja koje je do tada bilo zatvoreno kao aktivna zona borbe. Pronašli su crni automobil u kojem su djevojčica i njena obitelj putovali s razbijenim vjetrobranom i rupama od metaka s bočnih strana.

Prema izvješću medicinskog tehničara, u automobilu je pronađeno šest tijela, među kojima je bila i Hind Rajab, svi s ozljedama od pucnjave i granata. Nekoliko metara dalje je pronađeno još jedno vozilo koje je u potpunosti izgorjelo, a Crveni polumjesectvrdi kako je to vozilo ambulante koje je poslano po djevojčicu.

Yusuf al-Zeino i Ahmed al-Madhoun, su liječnici koji su ubijeni pokušavajući doći do Hind Rajab. Crveni polumjesec optužio je Izrael za namjerno ciljanje vozila ambulante kada je došlo na mjesto događaja.

