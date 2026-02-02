Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
'TO SE NE PROPITUJE'

Božinović: 'Možemo! politizira ama baš sve. Ovo je situacija koja sigurno nadilazi nekakve komunalne poslove'

Zagreb: Davor Božinović obratio se medijima nakon sjednice Vlade RH
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
02.02.2026.
u 16:15

Upitan hoće li policija prekršajno prijaviti osobe koje su noćas na dočeku rukometaša u zagrebačkoj Zračnoj luci nosile oznake HOS-a i izvikivali ''Za  dom spremni'', Božinović je odgovorio kako policija u svakoj situaciji javnog okupljanja radi ono što joj je posao

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je reakciju Možemo nakon dojave o postavljenim bombama u Gradskom poglavarstvu i sjedištu te stranke neočekivanim i neprihvatljivim, istaknuvši da Možemo ''politizira ama baš sve''. ''Ne sjećam se da je itko iz bilo koje političke stranke dolazak policije, kada je u pitanju dojava o bombi, okarakterizirao na taj način. Kakva bi bila njihova reakcija da policija nije izašla nakon dojave?'', rekao je Božinović prije sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

Istaknuo je da policija postupa po svakoj dojavi, podsjetivši da je stranka Možemo puno puta bila suočena s prijetnjama i da je policija svaki put dolazila. ''Kud baš danas da im to zasmeta?'', dodao je. Upitan hoće li policija prekršajno prijaviti osobe koje su noćas na dočeku rukometaša u zagrebačkoj Zračnoj luci nosile oznake HOS-a i izvikivali ''Za  dom spremni'', Božinović je odgovorio kako policija u svakoj situaciji javnog okupljanja radi ono što joj je posao. ''Sve se tu politizira. Mi smo uvijek postupali u skladu sa zakonom i to ćemo činiti i ubuduće'', nadodao je.

Upitan za navode pojedinih pravnih stručnjaka da se Vladinom odlukom o organiziranju dočeka rukometaša krši niz zakona pa i Ustav RH, Božinović je odgovorio kako je Vlada donijela zaključak i pozvala se na članke relevantnih zakona. ''Pravni stručnjaci koji to govore, barem dio njih, nisu nikad bili skloni podržati Vladu u svemu onome što radi. Ovo je situacija koja sigurno nadilazi nekakve komunalne poslove. Ovo je nacionalni događaj. Ako je išta u Hrvatskoj bilo stvar konsenzusa koji se nikad nije propitkivao, onda je to bio doček sportaša nakon što bi osvojili medalje. Ova administracija Grada Zagreba ruši te konsenzuse koji su postojali u hrvatskom društvu kako bi izvukli neki politički poen'', naglasio je.

Na podsjećanje novinara kako Grad Zagreb nije zabranio doček te da je ponudio alternativu u obliku drugih izvođača koji bi pjevali pjesmu Marka Perkovića Thompsona, a koji je pozirao s fotografijama ustaških čelnika, Božinovića je odgovorio kako postoji čitav niz oporbenih političara koji su u određenim situacijama pjevali repertoar pjesama za koje ministar navodi kako ih nikada u životu nije čuo. ''To se ne propituje'', istaknuo je Božinović.

Na upit mogu li sport i politika ići zajedno, Božinović je rekao da je riječ o sportskom događaju i nešto na što sportska javnost i sportaši imaju pravo.''Svaki pokušaj da se ljudima oduzme taj trenutak sportske radosti i nacionalnog jedinstva je potpuno promašen i to će se vidjeti'', zaključio je.
