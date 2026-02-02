Stoji hrabro nasuprot 'kauboju' Trumpu: ovdje nećeš graditi svoj 'Divlji zapad'

Igra s vatrom - tako je američki predsjednik Donald Trump, s opipljivim primjesama bijesa i nervoze, odgovorio na disonantne tonove koji dopiru iz Minneapolisa, poprišta krvavih sukoba koji se ne stišavaju tjednima. Grad potresaju nemiri nakon što su savezni službenici usmrtili dvoje američkih državljana: najprije je 7. siječnja stradala Renee Gold, 37-godišnja pjesnikinja i spisateljica te supruga i majka troje djece, a onda je u smrtnonosnoj policijskoj pucnjavi ubijen i njezin vršnjak, medicinski tehničar Alex Pretti.
Napetosti su dodatno eskalirale kada je prije nekoliko dana na gradskom skupu napadnuta kongresnica Ilhan Omar, a policija potvrdila kako ju je muškarac iz publike pošpricao sumnjivom tekućinom.
Video sadržaj
U ZRAČNOJ LUCI
FOTO Brojne zastave, prekriženi Tomašević i HOS: Evo kako je izgledao doček rukometaša
dnevni horoskop
Slijedi kaos u odnosima i iznenadni šokovi: Doznajte tko će najgore proći, a tko doživjeti preporod!
PODRŠKA RUKOMETAŠIMA
FOTO Sigurdsson od zgodne Hrvatice dobio zanimljivu posvetu, evo o čemu je riječ
Vjeruje u bolju budućnost
Do kada ce te objavljivati lazi kvazi novinara koji pisu sa svog kauca? Ta osoba je ukljucena u pronevjeru 10 milijardi dolara ( zajedno sa guvernerom i drzavnim odvjetnikom). Demonstranti tu placeni huskaci koji nemeju nokakve veze sa Minesotom. Ovo dvoje koji su poginuli ,ona autom zaprijecila ulicu pa krenula na policajca ,a drugi je dosao sa pistoljem i odupirao se policiji, ometali su rad policije.Zamolio bih novinarku da zprijeci autom zeleni val i pokusa pregaziti policajca,pa da vidimo kako ce se provesti ili neka pokusa da pistoljem ometa policiju..Sad cu njavjerojatnije biti kaznjen,jer ove novine ko i svi ljevicari ne voli kad se nije na njihovoj strani!