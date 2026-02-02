Stoji hrabro nasuprot 'kauboju' Trumpu: ovdje nećeš graditi svoj 'Divlji zapad'

Igra s vatrom - tako je američki predsjednik Donald Trump, s opipljivim primjesama bijesa i nervoze, odgovorio na disonantne tonove koji dopiru iz Minneapolisa, poprišta krvavih sukoba koji se ne stišavaju tjednima. Grad potresaju nemiri nakon što su savezni službenici usmrtili dvoje američkih državljana: najprije je 7. siječnja stradala Renee Gold, 37-godišnja pjesnikinja i spisateljica te supruga i majka troje djece, a onda je u smrtnonosnoj policijskoj pucnjavi ubijen i njezin vršnjak, medicinski tehničar Alex Pretti.



Napetosti su dodatno eskalirale kada je prije nekoliko dana na gradskom skupu napadnuta kongresnica Ilhan Omar, a policija potvrdila kako ju je muškarac iz publike pošpricao sumnjivom tekućinom.