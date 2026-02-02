Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO JE JACOB FREY

Stoji hrabro nasuprot 'kauboju' Trumpu: ovdje nećeš graditi svoj 'Divlji zapad'

Autor
Renata Rašović
02.02.2026.
u 15:30

"Igra s vatrom" ovog bi igrača s klupe mogla lansirati u ozbiljnu utakmicu s nemjerljivo visokim ulozima. Uostalom, prije političke karijere bio je profesionalni trkač na duge staze

Igra s vatrom - tako je američki predsjednik Donald Trump, s opipljivim primjesama bijesa i nervoze, odgovorio na disonantne tonove koji dopiru iz Minneapolisa, poprišta krvavih sukoba koji se ne stišavaju tjednima. Grad potresaju nemiri nakon što su savezni službenici usmrtili dvoje američkih državljana: najprije je 7. siječnja stradala Renee Gold, 37-godišnja pjesnikinja i spisateljica te supruga i majka troje djece, a onda je u smrtnonosnoj policijskoj pucnjavi ubijen i njezin vršnjak, medicinski tehničar Alex Pretti.

Napetosti su dodatno eskalirale kada je prije nekoliko dana na gradskom skupu napadnuta kongresnica Ilhan Omar, a policija potvrdila kako ju je muškarac iz publike pošpricao sumnjivom tekućinom.

Ključne riječi
prosvjedi Trump ICE Minnesota Minneapolis Jacob Frey

Komentara 1

Pogledaj Sve
PU
purger58
15:45 02.02.2026.

Do kada ce te objavljivati lazi kvazi novinara koji pisu sa svog kauca? Ta osoba je ukljucena u pronevjeru 10 milijardi dolara ( zajedno sa guvernerom i drzavnim odvjetnikom). Demonstranti tu placeni huskaci koji nemeju nokakve veze sa Minesotom. Ovo dvoje koji su poginuli ,ona autom zaprijecila ulicu pa krenula na policajca ,a drugi je dosao sa pistoljem i odupirao se policiji, ometali su rad policije.Zamolio bih novinarku da zprijeci autom zeleni val i pokusa pregaziti policajca,pa da vidimo kako ce se provesti ili neka pokusa da pistoljem ometa policiju..Sad cu njavjerojatnije biti kaznjen,jer ove novine ko i svi ljevicari ne voli kad se nije na njihovoj strani!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!