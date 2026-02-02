Naši Portali
UŽIVO
Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Analitičari podijeljeni oko Thompsona i dočeka: 'Izrazito je tužno ovo čemu svjedočimo'
Rukometaši kod Plenkovića: 'Veselim se da će se i danas kao i lani organizirati doček'
UŽIVO Hajdaš Dončić: Ovo je mali državni udar. Jer Plenković je mali državnik
FOTO Evakuirano Tomaševićevo sjedište, stigla policija
UŽIVO Tomašević: Laž je da smo mi protiv domoljubnih pjesama na Trgu
KONFERENCIJA U SABORU

UŽIVO Izvanredno obraćanje lijeve opozicije: 'Tražimo da se očituje Ustavni sud'

Zagreb: Lijeva oporba o temi „Zaustavimo zakon o prostornoj devastaciji“
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
02.02.2026.
u 16:16

Na konferenciji sudjeluju zastupnice i zastupnici Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i Dalija Orešković.

U Hrvatskom Savoru održava se izvanredna presica stranke Možemo!, SDP, Glas, Centar te Dalija Orešković povodom preokreta vezanog uz organizaciju dočeka hrvatskih rukometaša. Na konferenciji sudjeluju Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i Dalija Orešković.

“Danas je jedan od najtežih dana za hrvatsku demokraciju u postratnom razdoblju. Svjedočili smo potpuno neprihvatljivom ustavnom udaru koji su premijer Andrej Plenković i Vlada izvršili na Ustavom zajamčenu autonomiju lokalne samouprave. Jasno je da je cijela ova operacija bila unaprijed planirana i politički namještena od strane HDZ-a”, rekla je Sandra Benčić iz Možemo!.

Dodala je kako Marko Perković Thompson i premijer Plenković, prema njezinim riječima, svjesno krše odluke gradske vlasti. “Premijer instrumentalizira policiju, koja je danas ometala komunalne redare u obavljanju njihova posla. Time su sudjelovali u protuzakonitoj odluci Vlade”, poručila je Benčić. Policija je danas bila i u prostorijama stranke Možemo! te u gradskoj upravi, no Benčić tvrdi da nitko iz stranke nije pozvao policiju.

“Nakon što su maske pale, možemo reći da imamo Vladu koja djeluje izvan Ustava i zakona. Pozivamo Ustavni sud da se očituje o ovom kršenju načela diobe vlasti i autonomije lokalne samouprave”, zaključila je Benčić.

Podsjetimo, doček je u početku bio otkazan jer Grad Zagreb nije prihvatio zahtjev rukometaša da na događaju nastupi Marko Perković Thompson. Nakon toga Vlada je preuzela organizaciju dočeka te najavila kako će udovoljiti željama sportaša.

Komentara 3

NA
NasZg
16:23 02.02.2026.

Ovo je za plakat kad vidis ovu tek ekipu! Tragikomedija!

ŠS
Štap sa glavom
16:23 02.02.2026.

Ako ne reagira ustavni sud obratite se UN!

SA
Samobor
16:22 02.02.2026.

Samo kad ih vidim, zlo mi je.

