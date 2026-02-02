Naši Portali
DAN GRADA

Festa svetog Vlaha u čast Dubrovniku i parcu

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell
Autor
Slavica Vuković
02.02.2026.
u 16:11

Program obilježavanja Dana Grada Dubrovnika i Feste sv. Vlaha započinje danas odavanjem počasti poginulim braniteljima pokraj Spomen-obilježja na groblju Boninovo. U kazalištu Marina Držića održat će se svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj će biti dodijeljene nagrade Grada Dubrovnika za 2025. Dobitnici nagrade za životno djelo su Lucijan Lući Capurso, za izniman i trajan doprinos glazbenoj kulturi i promicanju dubrovačkog identiteta, posmrtno Miljenko Bratoš za nemjerljiv doprinos uspostavi obrane Grada u Domovinskom ratu, kao i prof. dr. sc. Slobodan Lang za ključnu ulogu u organizaciji Konvoja Libertas u vrijeme potpune blokade Dubrovnika.

Nagrada Grada dodijelit će se Boži Grčiću, najstarijem živućem dubrovačkom festanjulu, za životnu posvećenost Festi svetog Vlaha te prof. dr. sc. Nenadu Jasprici za dugogodišnji znanstveni, obrazovni i javni rad kojim je Dubrovnik afirmirao kao grad znanja, znanosti i odgovornog odnosa prema prirodnoj i kulturnoj baštini. Dodijelit će se i Košarkaškom klubu Dubrovnik za osam desetljeća kontinuiranog djelovanja i izniman doprinos razvoju sporta te promociji Dubrovnika, Andriji Seifriedu za dugogodišnji doprinos kulturnom životu Grada i promicanje umjetnosti te Mirej Stanić za izniman, dugogodišnji i kontinuirani doprinos kazališnoj umjetnosti i kulturnom identitetu Dubrovnika.

Svečano otvaranje Feste sv. Vlaha održat će se u 15.30 sati ispred Zborne crkve sv. Vlaha. Večera od Kandelore najavljena je u tvrđavi Revelin s početkom u 2 sati. Kulturno-umjetnički, edukativni i vjerski program Feste svetoga Vlaha i Dana Grada Dubrovnika započeo je još 26. siječnja. Završnica Feste održat će se u nedjelju, 8. veljače, okupljanjem barjaka i hodočasnika ispred Zborne crkve sv. Vlaha te odlaskom na Goricu svetoga Vlaha, gdje će se održati euharistijsko slavlje. Po povratku u Grad, slijedi spuštanje barjaka ispred crkve sv. Vlaha i zatvaranje Feste. 
Ključne riječi
kazalište Marina Držića branitelji Slobodan Lang Dubrovnik Festa Svetog Vlaha

