Prof. Bobek: Osteoartritis ne mora završiti endoprotezom

Pacijent je uz pomoć novih lijekova za mršavljenje izgubio čak 20 kilograma, ali kako pritom nije vježbao, izgubio je mišiće. Da bi održao novopostignutu kilažu, počeo je intenzivno vježbati. Međutim, kad su ga testirali na uređaju za spiroergometriju (Cardiopulmonary Exercise Testing, CPET), kakav inače u dijagnostici koriste kardiolozi, pokazalo se da pacijent zapravo – previše vježba.

Vježbe se trebaju dozirati

– Pokazalo je da taj pacijent uopće ne treba velik intenzitet vježbanja jer on do jedne granice topi mast, ali s daljim naporom to topljenje naglo prestaje. Za njega je jedan aerobni trening idealan, lagano, ne treba nikakvo trčanje, dizanje utega i slično. Ljudi često griješe misleći da je veći napor ujedno učinkovitiji; previše se umore, pa i ozlijede, i odustanu te se vrate u pasivu. No, za svakog ponaosob vježbe se trebaju dozirati, kao lijek – opisuje prof. Dubravka Bobek, pročelnica Zavoda za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom KB-a Dubrava.

Spiroergometriju su u Zavodu uveli prije mjesec dana kao novu dijagnostiku za osteoartritis (OA). Spiroergometar pokazuje koliko je čovjek uistinu zdrav, kakvo je stanje srca i pluća te koliko opterećenja može podnijeti. Osteoartritis, uz kardiovaskularne bolesti, hipertenziju i dijabetes spada u najčešće bolesti opće populacije, a većinom pogađa koljeno. Tradicionalno se smatra bolešću hrskavice koja se liječi jedino ugrađivanjem umjetnog zgloba, tj. endoprotezom. No, "smrt zgloba" je konačni stadij bolesti koja se razvija sporo tijekom 10-15 godina ometajući aktivnosti svakodnevnog života, a pravodobnom se intervencijom napredovanje bolesti može znatno usporiti i poboljšati. Stoga osteoartritis treba tretirati kao i druge kronične bolesti na koje se može utjecati. Ozljede zglobova, pretilost i oštećena mišićna funkcija promjenjivi su čimbenici rizika, dakle na njih možemo utjecati.

– Ideja je da se osteoartritis rano prepozna i rano liječi, da ljudi ne završe na totalnoj endoprotezi. Na dob i spol ne možemo utjecati, ali ono na što možemo utjecati jesu trauma i pretilost. Svaka druga trauma koljena završit će kao rani osteoartritis. Dakle, to se ne tiče samo starijih ljudi već su tu i mladi sportaši koji će, zadobiju li ozljedu prednjega križnog ligamenta, u 50 posto slučajeva za desetak godina dobiti osteoartritis. Pretile osobe također su u riziku. Spiroergometar nam koristi jer s pomoću njega možemo izlučiti ugrožene, koje moramo educirati u vježbanju – kaže prof. Bobek, specijalistica fizikalne medicine i subspecijalistica reumatologije.

Uoči Svjetskog dana artritisa, u Zavodu kojem je na čelu osnovali su i tim za osteoartritis. Artritisom se u Dubravi bave 12 godina, a imaju i osteoartritičku školu. To je svojevrsna jednomjesečna fizikalna terapija, ali ne samo struja i magneti nego pacijenti dobiju i sve upute o prehrani te ih na uređaju testiraju kako bi utvrdili kako treba vježbati, zašto ne mogu vježbati, je li to zato što nisu u kondiciji ili imaju neki kardiološki problem, zbog čega onda idu na daljnju kardiološku ili pulmološku obradu.

Između 60% i 80% osoba s osteoartritisom ima i druge kronične bolesti – najčešće pretilost, povišen krvni tlak, šećernu bolest ili povišene masnoće, zbog čega je holistički pristup u liječenju ključan. – Osteoartritis nije samo koljeno, već je tu nužan individualizirani pristup osobi u cjelini. Nije dovoljno samo nekome reći: Vježbaj, skini kile. Ljudi često vježbaju a da ne znaju koriste li im uopće te vježbe – govori liječnica te za 24. listopada najavljuje Dane otvorenih vrata u Zavodu za za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu s reumatologijom KB-a Dubrava, gdje će pacijentima sve biti objašnjeno i demonstracijama.

Što znači holistički pristup

– Medicina je danas otišla do najsitnijih detalja, do stanice, do molekule, a čovjek se izgubio. Moja je vizija dobiti priliku da opet vidimo ljude u cjelini. Svaki specijalist liječi određeni segment kod pacijenta pa tako pretilu osobu stave na lijek i u krevet dok mu se npr. šećer ne normalizira, a pritom se čovjeku otope svi mišići. Isto je i s lijekom za mršavljenje ako se istodobno ne vježba. Osteoartritisu trebamo pristupiti holistički, a ne samo lokalno liječiti bol i zglob – objašnjava fizijatrica i podsjeća da je epidemija pretilosti koja će nas sve više pogađati, alarm koji upozorava na nužnost prevencije osteoartritisa. Jer, kaže, ne možemo samo šutjeti i ljude masovno slati "pod nož".