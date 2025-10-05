Stariji ste od 50 godina i želite imati više energije? Trener kaže da svaki dan trebate raditi ovu vježbu!

Normalno je ponekad osjećati umor, no stalni nedostatak energije može ozbiljno narušiti kvalitetu života. Istraživanja pokazuju da se mnogi muškarci i žene stariji od 50 godina bore upravo s tim problemom. Ako redovito spavate sedam ili više sati, a i dalje se budite iscrpljeni, logično je zapitati se – što još možete učiniti kako biste vratili energiju? Zdrava i uravnotežena prehrana zasigurno pomaže, no treneri ističu jednu jednostavnu naviku koja može napraviti veliku razliku. “Ovo bi trebalo biti nešto što radite svaki dan”, kaže Albert Matheny, suosnivač SoHo Strength Laba za Parade. Riječ je o – hodanju.

Hodanje čini vaš kardiovaskularni sustav učinkovitijim i poboljšava rad mitohondrija, “elektrana” stanica koje proizvode energiju. Time se povećava dotok kisika u tijelo i proizvodnja adenozin trifosfata (ATP-a), osnovne “valute energije“,”objašnjava Dani Singer, CPT, osnivač Fit2Go Personal Traininga.

Šetnja također potiče cirkulaciju – mišići nogu djeluju poput pumpi koje guraju krv kroz tijelo, što povećava opskrbu kisikom i daje osjećaj budnosti. Uz to, hodanje poboljšava osjetljivost na inzulin, stabilizira šećer u krvi i smanjuje nagle energetske padove. “Lagani aerobni napor podiže neurotransmitere dobrog raspoloženja i snižava razinu stresa, što smanjuje osjećaj umora”, dodaje Singer, “A redovito kretanje doprinosi i boljem snu – što znači više energije sutradan”.

Koliko hodati za više energije?

Ne postoji univerzalna formula. Ako ste početnik, krenite s 10–15 minuta dnevno i postupno povećavajte za 5 minuta tjedno. Cilj je 20–40 minuta većinu dana, no i više će donijeti dodatne benefite. Ako volite brojati korake, Matheny preporučuje oko 10.000 dnevno: “Nije znanstveno pravilo, ali daje solidnu količinu kretanja”. Ako želite dodatno izazvati tijelo i još više podići energiju, treneri savjetuju:

Hodajte brže: ubacite brze dionice (oko 40% šetnje).

Penjite se stepenicama ili uz brdo: dodajte to 1–2 puta tjedno.

Radite intervale: 2 minute brzo, 2 minute lagano, ponavljajte 20–30 minuta.

Mijenjajte teren: šetajte po travi, nagibima ili neravnom putu.

Igrajte se korakom: kratki brzi koraci pa dugi spori.

Dodajte prsluk s utezima: jednostavan način da povećate intenzitet.

Ako unatoč redovitom kretanju i dalje osjećate kroničan umor, vrijeme je da se posavjetujete s liječnikom. Ponekad je iscrpljenost znak da u pozadini stoji zdravstveni problem koji zahtijeva pažnju.