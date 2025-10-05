Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
zaboravite na umor!

Stariji ste od 50 godina i želite imati više energije? Trener kaže da svaki dan trebate raditi ovu vježbu!

Shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
05.10.2025.
u 14:57

Ponekad je iscrpljenost znak da u pozadini stoji zdravstveni problem koji zahtijeva pažnju.

Normalno je ponekad osjećati umor, no stalni nedostatak energije može ozbiljno narušiti kvalitetu života. Istraživanja pokazuju da se mnogi muškarci i žene stariji od 50 godina bore upravo s tim problemom. Ako redovito spavate sedam ili više sati, a i dalje se budite iscrpljeni, logično je zapitati se – što još možete učiniti kako biste vratili energiju? Zdrava i uravnotežena prehrana zasigurno pomaže, no treneri ističu jednu jednostavnu naviku koja može napraviti veliku razliku. “Ovo bi trebalo biti nešto što radite svaki dan”, kaže Albert Matheny, suosnivač SoHo Strength Laba za Parade. Riječ je o – hodanju.

Hodanje čini vaš kardiovaskularni sustav učinkovitijim i poboljšava rad mitohondrija, “elektrana” stanica koje proizvode energiju. Time se povećava dotok kisika u tijelo i proizvodnja adenozin trifosfata (ATP-a), osnovne “valute energije“,”objašnjava Dani Singer, CPT, osnivač Fit2Go Personal Traininga.

Šetnja također potiče cirkulaciju – mišići nogu djeluju poput pumpi koje guraju krv kroz tijelo, što povećava opskrbu kisikom i daje osjećaj budnosti. Uz to, hodanje poboljšava osjetljivost na inzulin, stabilizira šećer u krvi i smanjuje nagle energetske padove. “Lagani aerobni napor podiže neurotransmitere dobrog raspoloženja i snižava razinu stresa, što smanjuje osjećaj umora”, dodaje Singer, “A redovito kretanje doprinosi i boljem snu – što znači više energije sutradan”. 

Koliko hodati za više energije?

Ne postoji univerzalna formula. Ako ste početnik, krenite s 10–15 minuta dnevno i postupno povećavajte za 5 minuta tjedno. Cilj je 20–40 minuta većinu dana, no i više će donijeti dodatne benefite. Ako volite brojati korake, Matheny preporučuje oko 10.000 dnevno: “Nije znanstveno pravilo, ali daje solidnu količinu kretanja”.  Ako želite dodatno izazvati tijelo i još više podići energiju, treneri savjetuju:

  • Hodajte brže: ubacite brze dionice (oko 40% šetnje).
  • Penjite se stepenicama ili uz brdo: dodajte to 1–2 puta tjedno.
  • Radite intervale: 2 minute brzo, 2 minute lagano, ponavljajte 20–30 minuta.
  • Mijenjajte teren: šetajte po travi, nagibima ili neravnom putu.
  • Igrajte se korakom: kratki brzi koraci pa dugi spori.
  • Dodajte prsluk s utezima: jednostavan način da povećate intenzitet.

Ako unatoč redovitom kretanju i dalje osjećate kroničan umor, vrijeme je da se posavjetujete s liječnikom. Ponekad je iscrpljenost znak da u pozadini stoji zdravstveni problem koji zahtijeva pažnju.
Ključne riječi
tjelovježba vježbanje trener energija umor zdravlje šetnja hodanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još