Zaboravite na teretanu: 'Hodam na sve četiri i nikad nisam bila u boljoj formi'

Ljudi stalno traže načine kako poboljšati svoje držanje, fleksibilnost i opću tjelesnu kondiciju, pa nije ni čudo što nastaju razne kreativne i neobične vježbe. Od jednostavnih pokreta do kompleksnijih rutina, cilj je uvijek isti: ojačati tijelo, poboljšati ravnotežu i spriječiti bolove koji nastaju lošim držanjem. Vjerojatno smo svi kao djeca barem jednom trčali uz stepenice na sve četiri poput psa, no jedna je žena ovu "igru" odlučila uključiti u svoje svakodnevne odlaske iz kuće.

Alexia Kraft de la Saulx podijelila je neke zdravstvene prednosti i izazove koje je iskusila otkako se prije tri godine posvetila vježbama na sve četiri, poznatim kao kvadrobiks. Iako se suočila s kritikama na internetu, gdje su ljudi uspoređivali njezine pokrete s pokretima psa ili majmuna, uspjela je prikupiti više od 100 tisuća pratitelja na svojoj Instagram stranici, piše LADbible. "Vidjela sam jednog tipa kako u parku izvodi pokrete poput majmuna. Odmah sam mu prišla i pomislila: 'Ovo se krije priča'", ispričala je Alexia tijekom gostovanja u emisiji This Morning.

Nakon što je muškarac s njom podijelio svoje iskustvo i znanje, Alexia je ubrzo postala stručnjakinja i sada dijeli svoje vještine sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama te je objasnila da se povezuje s prirodom zahvaljujući svom nezaboravnom načinu kretanja. "Volim istraživati ​​na sve četiri", rekla je. Alexia, koju ljudi često zaustavljaju dok izvodi svoje Tarzan pokrete, podijelila je kako je intenzivna vježba utjecala na njezino tijelo. Iako njezine ruke i stopala nisu previše pogođene jer je nakon tri godine vježbanja "navikla", tabani su joj sada prilično tvrdi.

S druge strane, ova rutina učinila ju je snažnijom nego ikad jer su joj trup i ramena "super jaki", stisak ruku puno bolji, a penjanje po drveću postalo je redoviti dio njezinih avantura na otvorenom. "Prije nisam mogla napraviti zgibove, a nakon mjeseci vježbanja mogla sam podići tri puta veću težinu", rekla je.

Također je objasnila da su joj majmuni inspiracija. "Mislim da je to izuzetno inspirativno, kako možemo naučiti kretati se kao oni i koristiti nožne prste za hvatanje određenih stvari", zaključila je.