Josipa Lopac, natjecateljica treće sezone popularnog reality showa "Život na vagi", postigla je izvanrednu tjelesnu preobrazbu koja i danas, šest godina kasnije, nadahnjuje brojne gledatelje. Njezino putovanje od 146 kilograma do samouvjerene žene prepune pozitivne energije svjedoči o ustrajnosti, transformaciji životnih navika i potpori najbližih. Ulaskom u show 2018. godine s početnih 146 kilograma, Josipa je započela životnu prekretnicu.

Josipa je u 'Život na vagi ušla sa 146 kg, a skinula je 57 kilograma: Evo kako danas izgleda, život joj se potpuno promijenio

Ovaj program, poznat po pružanju stručne podrške u gubitku kilograma i usvajanju zdravih navika, postao je katalizator promjene u njezinu životu. Pod stručnim vodstvom trenera i nutricionista, Josipa je predano radila na smanjenju tjelesne mase i izgradnji zdravijeg odnosa prema prehrani i tjelesnoj aktivnosti. Završetkom emisije, postigla je impresivnih 89 kilograma, što je rezultiralo gubitkom od čak 57 kilograma. Ovaj izuzetan uspjeh nije samo dokaz njezine odlučnosti i truda, već i učinkovitosti samog programa.

Međutim, pravi je izazov uslijedio nakon showa - održavanje postignute težine i nastavak zdravog životnog stila izvan kontroliranog okruženja. Suočena s realnostima svakodnevice i izazovima održavanja novih navika, Josipa je isprva eksperimentirala s treninzima u teretani, no ubrzo je otkrila da joj taj oblik vježbanja ne odgovara u potpunosti. Ključnim za njezino daljnje mršavljenje i održavanje forme pokazala se jednostavna, ali učinkovita aktivnost - hodanje.

- Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!’, ispričala je jednom prilikom za RTL.

FOTO Član žirija 'Supertalenta' ima propali brak iza sebe i sina koji je njegova kopija!

Na Instagramu je nedavno pokazala koliko se promijenila od sudjelovanja u showu. Fotografije je popratila pjesmom "Da to sam ja" Tanje Savić. Podršku joj, kako sama kaže, pružaju suprug, obitelj i prijatelji, što je ključno za dugoročni uspjeh. Čak je i voditeljica Marijana Batinić, koja je i sama povezana sa showom "Život na vagi", izrazila svoje oduševljenje Josipinom transformacijom. - Sjećate li se ove naše duhovite frajerice? Malo pomalo stigla je do svog cilja, jer odustajanje joj nikad nije bila opcija, napisala je Marijana na Instagramu. Ove godine otkrila je kako se rastala nakon 10 godina braka od supruga Borisa i pronašla je novu ljubav. Preko društvenih mreža pronašla je novog partnera s kojim čeka bebu.