Tko su putnici stradali u stravičnoj nesreći na Kilimandžaru? Među poginulima i dvoje turista iz Češke

Helikopter se srušio na planini Kilimanjaro u Tanzaniji, pri čemu je život izgubilo pet osoba, priopćila je u četvrtak uprava civilnog zrakoplovstva, dok su lokalni mediji izvijestili da je zrakoplov bio u misiji medicinskog spašavanja. Poginuli su vodič i liječnik, oboje iz Tanzanije, pilot iz Zimbabvea i dvoje turista iz Češke, priopćili su Nacionalni parkovi Tanzanije.

Helikopter se srušio u blizini kampa Barafu na planini u srijedu, priopćila je Uprava civilnog zrakoplovstva Tanzanije. Novine Mwananchi i East Africa TV izvijestili su da je helikopter bio u misiji medicinskog spašavanja, pozivajući se na šefa policije regije Kilimanjaro.

Planina Kilimanjaro, najviši vrh Afrike, nalazi se na gotovo 6000 metara nadmorske visine. Nesreća se dogodila na visini od oko 4700 metara, izvijestio je Mwananchi. Oko 50.000 turista godišnje se popne na Kilimanjaro.