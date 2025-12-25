Ovako bi rat mogao izgledati 2026.: Glavna pozornost Kremlja bit će na jednom području, no neće postići veći proboj?

Od veljače 2022. Rusija pokušava uništiti Ukrajinu. I premda se od stupanja američkog predsjednika Donalda Trumpa na dužnost u siječnju ove godine diplomatski napori odvijaju punim intenzitetom, malo toga upućuje na to da će Rusija u nadolazećim mjesecima smanjiti svoje ambicije usmjerene na razaranje Ukrajine. Zbog toga je vrlo izgledno da će i 2026. biti godina rata u Ukrajini i Rusiji, bez obzira na to hoće li Sjedinjene Američke Države pružati vojnu potporu ili ne.

Prema analizi Bilda, glavna pozornost Kremlja i dalje je usmjerena na Donjecku oblast, koju Ukrajina još uvijek kontrolira u vidu 25 posto. Međutim, budući da je riječ o najjače utvrđenoj obrambenoj liniji Ukrajine, ne očekuje se da će Rusija ondje postići veći proboj. Unatoč nadmoćnoj vatrenoj moći, rusko napredovanje tijekom 2025. bilo je jedva vidljivo.

Dva posljednja velika ukrajinska grada u tom području - Slovjansk i Kramatorsk - trenutačno su još oko 25 kilometara udaljeni od bojišnice. Moguće je da se ruske snage dodatno približe, pa čak i dosegnu rubove grada, no većina promatrača ne smatra vjerojatnim da bi te dvije velike urbane sredine mogle pasti tijekom iduće godine. Zbog toga će Rusija, kao i tijekom 2025., raspršiti svoju ofenzivu kako bi pogodila Ukrajinu ondje gdje su obrambene linije slabije i gdje je manjak ljudstva izraženiji.

S jedne strane, ruske snage napreduju u južnim regijama Zaporižja i Dnjipropetrovska. Nije isključeno da bi tijekom 2026. manje gradove poput Huljajpolja, Orihiva, Stepnohirska i Pokrovska mogli zauzeti ruski osvajači. Grad Zaporižja, s oko 700.000 stanovnika, tada bi se našao na svega 15 kilometara od bojišnice, dok bi Pavlohrad, s oko 100.000 stanovnika, bio udaljen samo 50 kilometara, što bi ga dovelo u domet dronova i kliznih bombi.

Tijekom protekle godine Rusija je u Ukrajini ubila više od 2100 civila, a stotine tisuća ljudi prisiljene su napustiti svoje domove zbog ruskog napredovanja. S druge strane, Rusija nastavlja projekt pomicanja granice u područjima Harkiva i Sumija, koji se prikazuje kao stvaranje „sigurnosne tampon-zone“. Time Moskva nastoji dodatno pojačati pritisak na ukrajinsku vojsku i civilno stanovništvo, i to izvan već poznatih linija bojišnice. U tim su područjima ruske snage posljednjih dana izvele više prekograničnih napada. Vrlo je moguće da će se tijekom 2026. pojaviti niz novih „džepova“ uz samu granicu, ali unutar teritorija Ukrajine.

Tijekom 2025. ruska vojska osvojila je oko 4400 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija, što čini oko jedan posto preostalog teritorija pod kontrolom Ukrajine, uz gubitak oko 100.000 vojnika, ako se gleda isključivo broj poginulih. Koliko god to zvučalo cinično, ako se takav trend nastavi i 2026., obje bi se strane mogle na to jednostavno naviknuti. Prema svemu sudeći, prijeti još jedna godina iscrpljujućeg rusko-ukrajinskog rata, uz potporu Kine Rusiji i Zapada Ukrajini, osim ako se ne dogodi malo čudo i u Moskvi prevlada volja za „mirom“, odnosno zamrzavanjem bojišnice.