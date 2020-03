Pripreme za rad od kuće: Svi se ravnatelji do ponedjeljk moraju uključiti u virtualnu zbornicu

Ravnatelji svih škola najkasnije do podne u ponedjeljak moraju se uključiti u virtualnu zbornicu, svaki razrednik organizirati virtualni razred, povezati roditelje u virtualnu grupu - uputa je Ministarstva znanosti i obrazovanja poslana svim osnovnim i srednjim školama.

Učenicima petih i sedmih razreda koji su dobili tablete moraju ih dati za rad od kuće, a tablete koji nisu podijeljeni ili u funkciji ravnatelji moraju hitno osposobiti i podijeliti učenicima. U dopisu Ministarstva stoji i da bi ravnatelji trebali procijeniti koji učenici 6. I 8. razreda su slabijeg imovinskog statusa radi čega nemaju kod kuće tablet.

Sve to mora biti pripremljeno do spomenutog roka,napominje se na kraju dopisa koji definira pripreme za virtualnu nastavu u slučaju otkazivanja nastave radi koronavirusa. Nastave od petka nema u Istri,a škole koje su već spremne mogu tamo i sutra prestati s nastavom. Ovisno o epidemiološkoj situaciji otkazivanje nastave bit će šireno i na druge županije.

Odluku o zatvaranju obrazovnih ustanova Ministarstvo ne može donijeti bez preporuke Stožera civilne zaštite. Donese li Stožer takve preporuke, to će utjecati i ona obitelji, upozorila je Divjak nakon užeg kabineta Vlade.

- Ako ostavite malu djecu kod kuće, treba vidjeti kako to utječe na samu obiteljsku dinamiku. To su odluke koje se trebaju dobro pripremiti i sigurno trebaju biti utemeljene na procjenama onih koji su za to stručni - kazala je dodajući da su srednjim školama poslali dodatnih četiri milijuna kuna kako bi se dokupila oprema za siromašne učenike.

VIDEO Krunoslav Capak otkrio koliko se testova na koronavirus dnevno radi u Hrvatskoj