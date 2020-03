WHO proglasio koronavirus pandemijom: Traže od zemalja agresivne i hitne mjere

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) proglasila je koronavirus pandemijom.

- U posljednja dva tjedna, broj slučajeva zaraženih koronavirusa izvan Kine se povećao za 13 puta, a broj zemalja zahvaćenih koronavirusom se utrostručio. Sad je više od 118 tisuća slučajeva koronavirusa, a 4291 osobe izgubile su svoje živote - izjavio je na konferenciji za medije generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Kako je istaknuo, tisuće i tisuće ljudi diljem svijeta bore se za svoje živote i oni očekuju kako će broj preminulih kao i zaraženih rasti u narednim tjednima.

- Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje ovu epidemiju svakodnevno i duboko smo zabrinuti alarmantnim razinama raširenosti i ozbiljnosti, tako i alarmantnim razinama neaktivnosti - kazao je Tedros i dodao: - Stoga smo donijeli odluku prema kojoj se koronavirus može karakterizirati kao pandemija.

- Pandemija nije riječ koja se koristi olako. To je riječ, ako se krivo upotrijebi, može izazvati strah ili neopravdano prihvaćanje stava da je borba gotova, što može dovesti do nepotrebne patnje - smatra čelni čovjek WHO-a.

