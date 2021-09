Jedan kaki na dan tjera doktora van, rekli bi neki voćari, no kad se jede pola kilograma, pa i kilogram kakija dnevno, i to nedozrelog, onda je to slučaj za gastroenterolologe i operacijsku dvoranu, kako se to nedavno dogodilo u KB-u Sveti Duh, a o tome je pisao i Doktor u kući.