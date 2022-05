Predsjednik Milanović podržao Udrugu Franak oko ništetnosti cijelih ugovora i prava na obeštećenje konvertiranih

Predsjednik Republike Zoran Milanović dao je podršku predstavnicima Udruge Franak da se što žurnije riješe pitanje ništetnosti cijelih ugovora u švicarskim francima, kao i da se osigura pravo na potpuno obeštećenje potrošača koji su konvertirali kredite u eurske. Izaslanstvo UF-a sastalo se s predsjednikom u njegovu uredu i razgovaralo o problemima dužnika u CHF koji još nisu dobili sudski epilog.

- Upoznali smo Predsjednika Republike s problemima koje imamo s bankama i sudovima. Na Vrhovnom sudu, četiri godine nakon pravomoćne kolektivne presude u „slučaju franak“, još uvijek nisu riješena dva krucijalna pitanja, a to je pitanje ništetnosti temeljnih ugovora u švicarskim francima i pitanje obeštećenja za potrošače koji su konvertirali svoje kredite. Konverzija je bila prije šest godina i još uvijek potrošači s takvim kreditima nemaju pravnu sigurnost za svoje tužbe. Što se tiče ništetnosti ugovora, upoznali smo Predsjednika s time, i on se s time slaže, da je Zakon o obveznim odnosima potpuno jasan – u njemu piše da ukoliko je ništetan glavni predmet, ukoliko je ništetna cijena , a to su valuta i kamatna stopa, u tom slučaju ništetni su i cijeli ugovori – komentirao je nakon sastanka koordinator ekonomsko-pravnog tima UF-a.

Aleksić je podsjetio da je 20 tisuća ljudi s konvertiranim kreditima već tužilo banke te bi, u slučaju da ih obeštete za 15 milijardi kuna koje potražuju, profitirao i proračun Republike Hrvatske zbog veće potrošnje. Ako bi, međutim, izgubili spor, platili bi između 300 i 400 milijuna kuna sudskih troškova. Sud EU se za slučaj Hrvatske oko prava na potpunu restituciju konvertiranih proglasio nenadležnim, iako je to pitanje riješio u korist potrošača u slučaju Mađarske i Poljske, a u UF-u smatraju da odgovornost za to leži u svjedočenju predstavnika RH o toj temi. Tvrde da su predstavnici RH dali lažni iskaz da su se potrošači prihvatom konverzije odrekli svojih potraživanja.

- To je laž jer je zakonom to bilo zabranjeno – komentirao je Aleksić.

Na izvještaje o sastanku predstavnika UF-a s predsjednikom reagirala je i Hrvatska udruga banaka.

- Početkom 2015. godine tadašnja Vlada RH osnovala je radnu skupinu u cilju iznalaženja trajnog rješenja za problematiku CHF kredita te su u njoj ravnopravno sudjelovali predstavnici Udruge Franak, banaka te Ministarstva pravosuđa i Ministarstva socijalne politike i mladih. Izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju 2015. godine zakonodavac je uspostavio ravnotežu između ugovornih strana na način da su korisnici kredita u CHF-u u potpunosti izjednačeni s eurskim dužnicima. Zakonodavnim rješenjem se trajno uspostavila ravnoteža prava i obveza stranka iz takvih ugovora u cilju daljnjeg rasterećenja sudova – napisali su u priopćenju iz HUB-a te dodali da je na nacionalnoj razini, odlukama Vrhovnog suda RH, a sada i presudom Suda EU već odlučeno o zakonitosti konverzije pa pitanje valjanosti konverzije i njezinih učinaka na restituciju potrošača više ne bi trebalo biti predmetom raspravljanja pred sudovima.