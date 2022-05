Milanović će primiti admirala Roba Bauera, predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a

Predsjednik Zoran Milanović primit će danas u Uredu predsjednika admirala Roba Bauera, predsjedavajućeg Vojnog odbora NATO-a. Kako je izvijestio Ured predsjednika, susret počinje u 12 sati.

Milanović je jučer, podsjetimo, sudjelovao na preuzimanju helikoptera UH-60M Black Hawk, donacije Sjedinjenih Američkih Država Republici Hrvatskoj, u vojarni "Pukovnik Marko Živković“. Obratio se medijima te, između ostalog, govorio o Jensu Stoltenbergu, glavnom tajniku NATO-a, s kojim je u utorak telefonski razgovarao.

- Glavni tajnik nije osoba koja odnosi odluke, on ih provodi u okvirima svojih ovlasti. Vidite ga često za govornicom, to je njegov zadatak. Da sluša Amerikance, nema tu ništa loše, Amerikani su glavni. On je iz Norveške, ja sam iz Hrvatske. To je moj platni razred, ja se borim za svoje. On misli da to ne bi trebalo povezivati, ali kad Turska povezuje onda to nije problem - kazao je te dodao kako je razgovor bio prijateljski jer se poznaju 20 godina.

