Nakon razgovora s Milanovićem glavni tajnik NATO-a ocijenio situaciju s Finskom i Švedskom, dotakao se i BiH

Dan nakon što je telefonski razgovarao s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je danas novinarima u Bruxellesu da je uvjeren da će se pronaći rješenje za ulazak Finske i Švedske u NATO, ali nije rekao da je isto tako uvjeren da će saveznici pronaći rješenje za hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini, odnosno za zabrinutost koju mu je prenio Milanović.

Stoltenberg je govorio na konferenciji za novinare povodom posjete Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg člana Predsjedništva BiH, sjedištu NATO saveza, a dva novinarska pitanja o predsjedniku Milanoviću postavljena su mu video vezom iz Sarajeva. Neobično, i pomalo sramotno za glasnogovornicu NATO-a koja je tako odlučila, prisutnom novinaru iz Hrvatske nije bilo dozvoljeno postaviti pitanje iz dvorane za press konferencije u sjedištu saveza u Bruxellesu.

- Predsjednik Milanović u telefonskom je razgovoru izrazio zabrinutost, koju je također izražavao i javno. Kad NATO saveznici izraze zabrinutost, ja slušam. I to je dio dijaloga između saveznika, to da se raspravlja o teškim pitanjima. To je tako među 30 saveznika. Naravno, i BiH je bliski i visoko cijenjeni partner, i s njima razgovaramo. Teška pitanja, ali to je nužno - rekao je glavni tajnik Stoltenberg. O telefonskom razgovoru s Milanovićem još je dodao kako se svi saveznici slažu da NATO-ova vrata ostaju otvorena te izrazio uvjerenost da će Finska i Švedska postati članice saveza.

Na Stoltenbergov odgovor nadovezao se i Šefik Džaferović, koji je nakon zajedničke press konferencije sa Stoltenbergom sudjelovao kao gost i na sastanku Sjevernoatlantskog vijeća, s veleposlanicima svih 30 zemalja članica saveza.

- Izborni zakon BiH je unutarnje pitanje BiH i mi ćemo u BiH odlučivati o tom pitanju. Prema standardima koje nam je dala Europska konvencija o ljudskim pravima. Mislim da cijeli svijet zna, i EU, i Amerika, zbog čega ti pregovori o izbornom zakonu do sada nisu uspjeli i gdje leži odgovornost za to. Za nas u BiH je neprihvatljivo da se osporava bilo čiji NATO put izmjenama izbornog zakona u BiH. A mi ćemo svoj posao uraditi kako je to naložio Europski sud za ljudska prava u svojim odlukama - rekao je Džaferović, očito se referirajući na presudu tog suda u slučaju Sejdić-Finci, uz ponovno znakovito ignoriranje presude Ustavnog suda same Bosne i Hercegovine u slučaju Ljubić, čiju implementaciju Hrvati u BiH vide kao način vraćanja njihove ravnopravnosti kao konstitutivnog naroda.

